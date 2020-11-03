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Булыкин — о «Локомотиве»: «Во главу угла выходит реализация моментов»

вчера, 19:09
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Атлетико».

Игра с «Баварией» была уже давно, и она складывалась по-своему. Новый день — это новая игра, и как она пройдет, мало, кто себе представляет. Если футболисты выйдут с такой же самоотдачей, как и с «Баварией», то возможно все. Естественно, во главу угла выходит реализация моментов, потому что даже в той игре у «Локомотива» их было великое множество, которое не реализовали.

Понятно, что Левандовски — один из лучших нападающих не только Европы, но и мира. Конечно, против него играть сложно, но защитникам не стоит уповать на то, что если удержали Левандовски, то удержат и всех остальных. Футбол такого настроения не прощает. Здесь надо настраиваться на каждую игру, против любого соперника по максимуму, иначе можно проиграть аутсайдеру, как это было у «Локомотива» с «Ротором».

Шансы на то, что Смолов забьет, есть всегда, когда он выходит на поле. Удастся ему это или нет, никто не знает.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:58
Случайный гол может помочь
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:46
Думаю, что Атлетико Мадрид выиграет в этом матче!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:35
Трудно будет но возможно всё.
Cat01
Cat01
вчера в 19:30
Состав не для игры в Лиге!!! Будет буксовать....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:11
На Смолова точно можно не надеется
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