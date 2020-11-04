Зидан: «Было важно победить. Но в Милане нас ждёт ещё одна битва»

Главный тренер «Реала» прокомментировал домашнюю победу над «Интером» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы выиграли тяжёлый матч против «Интера», забившего нам два гола. Это игра уровня Лиги чемпионов. Было трудно, но в конце концов мы забили третий мяч, который принёс нам 3 очка.

И для нас, и для них это был финал. Так что я очень рад этому результату и очень важным для нас очкам.

Однако, в этой группе всё ещё очень непросто. В следующий раз мы отправимся в Италию, где будет ещё одна настоящая битва.