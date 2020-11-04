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Зидан: «Было важно победить. Но в Милане нас ждёт ещё одна битва»

сегодня, 04:13
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал домашнюю победу над «Интером» (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы выиграли тяжёлый матч против «Интера», забившего нам два гола. Это игра уровня Лиги чемпионов. Было трудно, но в конце концов мы забили третий мяч, который принёс нам 3 очка.

И для нас, и для них это был финал. Так что я очень рад этому результату и очень важным для нас очкам.

Однако, в этой группе всё ещё очень непросто. В следующий раз мы отправимся в Италию, где будет ещё одна настоящая битва.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:36
Надеюсь, что Реал Мадрид выиграет в остальных играх ЛЧ, в том числе и у Интера! Пусть кто-то из защитников тоже вернётся поскорее.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:28
ты умер лысый))))))
shlomo
shlomo
сегодня в 06:21
В Италии будет битва.....
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:03
В Милане будет еще труднее
ДСА
ДСА
сегодня в 04:31
Жизнь у Реала понемногу налаживается.
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