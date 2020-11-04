ГлавнаяНовости

Конте: «„Интер“ отыгрался с 0:2 и имел шансы победить „Реал“»

сегодня, 03:40
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал выездное поражение от «Реала» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это мой «Интер», хороший и плохой. Думаю, что такой опыт тоже необходим, чтобы расти над собой. Я не знаю, сколько команд приезжали в Мадрид играть в такой футбол, и я не знаю, кто здесь отыгрывался со счёта 0:2, подарив оба гола, и имел шансы победить 3:2.

Наши последние результаты — это не то, что заслуживают наши парни за свои старания, но они доказывают, что детали могут изменить игру.

«Реал» говорил об этом матче как о финальном. Так что соперник выкладывался на полную, был сконцентрирован, решителен и понимал значимость результата. Должен сказать, что я удовлетворён нашим выступлением в целом, но на таком уровне детали имеют решающее значение.

Все новости
Жезус — о матче с «Ливерпулем»: «Нам нужны эти три очка»
Сегодня, 22:46 Комментарии1
Защитник «Аякса» Альварес: «Я мечтаю сыграть за „Манчестер Сити“»
Сегодня, 22:28 Комментарии3
Инс: «Я бы взял в свою команду Рэшфорда, а не Неймара»
Сегодня, 19:39 Комментарии9
Итальянский журналист: «„Зенит“ сегодня может побороться за очки»
Сегодня, 18:18 Комментарии13
Регилон: «На базе „Тоттенхэма“ есть небольшое поле для гольфа для Бэйла»
Сегодня, 18:05 Комментарии7
Петржела: «На победу „Зенита“ в игре с „Лацио“ даже не рассчитываю»
Сегодня, 17:34 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
football is a great game
football is a great game
сегодня в 21:09
Конте поплыл. И дурацкие вьюхи это подтверждают. Вчерашняя так апогей всего. Видаль у него уже сдаёт. Хакими с каждым последующим матчем теряет себя как игрока. Де Врей уже более не скала. Боюсь представить что будет дальше. Единственные игроки которые пока что не теряются это Барелла и Бастони увы и ах.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 20:23
Классика жанра, мы свои голы подарили, а сами забили на скилле
матос
матос
сегодня в 14:06
Одно и то же интервью после каждого матча. Старались,не заслужили,мы растём, я доволен командой, доволен нашей игрой и тд... Тебе горбатый таГтег в психушку надо и срочно.
Непобедимый Государь
Непобедимый Государь
сегодня в 08:39
Поделом иуде-парику.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:40
Это он сам себя успокаивает
Gahi
Gahi
сегодня в 03:54
Победа должна быть всегда понятной. Удачи
No problems
No problems
сегодня в 03:53
Мдэ уж,деталь по имени Ашраф,сделал воистину шикарный подарок Мадриду).
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100