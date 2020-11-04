Конте: «„Интер“ отыгрался с 0:2 и имел шансы победить „Реал“»

Главный тренер «Интера» прокомментировал выездное поражение от «Реала» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это мой «Интер», хороший и плохой. Думаю, что такой опыт тоже необходим, чтобы расти над собой. Я не знаю, сколько команд приезжали в Мадрид играть в такой футбол, и я не знаю, кто здесь отыгрывался со счёта 0:2, подарив оба гола, и имел шансы победить 3:2.

Наши последние результаты — это не то, что заслуживают наши парни за свои старания, но они доказывают, что детали могут изменить игру.

«Реал» говорил об этом матче как о финальном. Так что соперник выкладывался на полную, был сконцентрирован, решителен и понимал значимость результата. Должен сказать, что я удовлетворён нашим выступлением в целом, но на таком уровне детали имеют решающее значение.