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Тренер «Зальцбурга»: «Счёт 2:6 не отражает характер встречи с „Баварией“»

сегодня, 04:28
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (2:6) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счёт 6:2 не отображает характер встречи. Мы играли очень хорошо, особенно в первые 75 минут. Потом мы пропустили четыре гола за 15 минут. На протяжении 75 минут мы играли на равных против лучшей команды мира.

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 10:13
Ну стоит признать, что Бавария в этом матче не играла от слова - совсем
Если против Локо немцы реально мучились, а в конце банально отбивались, то в этой игре действительно вообще не старались и разнесли пешком
Palex
Palex
сегодня в 08:03
Он что в итоге сказать-то хотел? Удивляют такие тренера, получить шесть и рассуждать о достойной игре. Мы 75 минут играли на равных.... а причем тут 75 минут, когда игра длится 90.
Supremusnick
Supremusnick
сегодня в 07:49
Иногда думаешь, а может ну его на встречных курсах играть.Потом получишь вот так.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:30
Счёт на табло
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:02
Достойно стату глянуть
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:33
У Локомотива получше получилось.
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