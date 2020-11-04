Тренер «Зальцбурга»: «Счёт 2:6 не отражает характер встречи с „Баварией“»

Главный тренер «Зальцбурга» прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (2:6) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счёт 6:2 не отображает характер встречи. Мы играли очень хорошо, особенно в первые 75 минут. Потом мы пропустили четыре гола за 15 минут. На протяжении 75 минут мы играли на равных против лучшей команды мира.