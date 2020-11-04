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Флик — об игре с «Зальцбургом»: «Топ-матч для зрителей, но не для тренеров»

сегодня, 05:42
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал выездную победу над «Зальцбургом» (6:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зальцбург» играл именно так, как мы себе это представляли. После перехвата мяча они быстро переключались, демонстрировали хорошее движение в глубину нашей обороны. Несколько раз они нас поймали. Несмотря ни на что, мы в итоге показали свою силу. Для зрителей это определённо был топ-матч, для тренеров не такой уж топ. С этим нужно смириться. После 2:2 мы вернулись в игру и в итоге решили её в свою пользу.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:37
Когда очень нужно Бавария может прибавить.
beefs
beefs
сегодня в 06:50
Бавария это танк....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:05
Этакий хоккей
ОПС
ОПС
сегодня в 05:51
Разудалая игра, особенно концовка.
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