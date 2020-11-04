Флик — об игре с «Зальцбургом»: «Топ-матч для зрителей, но не для тренеров»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал выездную победу над «Зальцбургом» (6:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зальцбург» играл именно так, как мы себе это представляли. После перехвата мяча они быстро переключались, демонстрировали хорошее движение в глубину нашей обороны. Несколько раз они нас поймали. Несмотря ни на что, мы в итоге показали свою силу. Для зрителей это определённо был топ-матч, для тренеров не такой уж топ. С этим нужно смириться. После 2:2 мы вернулись в игру и в итоге решили её в свою пользу.