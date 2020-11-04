ЦСКА может подписать ещё одного Фукса

Форвард «Сьона» Александр Фукс может перебраться в ЦСКА.
17-летний российский нападающий находится на просмотре в московском клубе. Напомним, что минувшим летом ЦСКА подписал бразильского защитника Бруно Фукса.
Форвард «Сьона» Александр Фукс может перебраться в ЦСКА.
17-летний российский нападающий находится на просмотре в московском клубе. Напомним, что минувшим летом ЦСКА подписал бразильского защитника Бруно Фукса.
А если серьезно , то будем посмотреть что это фрукт ???
А если серьезно , то будем посмотреть что это фрукт ???
Тикнизян, Кучаев, Марадишвилли, Чалов, Карпов.
Тикнизян, Кучаев, Марадишвилли, Чалов, Карпов.