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ЦСКА может подписать ещё одного Фукса

сегодня, 09:04

Форвард «Сьона» Александр Фукс может перебраться в ЦСКА.

17-летний российский нападающий находится на просмотре в московском клубе. Напомним, что минувшим летом ЦСКА подписал бразильского защитника Бруно Фукса.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
сегодня в 15:33
Вопрос гончаренко. У вас есть фукс? ответ - У меня два фукса
Заполярный
Заполярный ответ Номер 1 на этом проэкте (раскрыть)
сегодня в 15:32
Они их уже обтрясли.
Snake Plissken
Snake Plissken ответ АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ (раскрыть)
сегодня в 13:27
А что свинки игроков покупают - свои воспитанники настолько низкого качества получаются?
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 12:44
смешной опрос))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 12:05
У него очень неприятная травма. Подколенное сухожилие, лечится долго и трудно.
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 11:55
А где кстати Бруно?
Footbolista
Footbolista ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 11:55
Команда гинерирующая идеи)...
nubom
nubom ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 11:54
...или фуксова команда...
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 11:53
один фукс куда не шло, два это уже тенденция
nubom
nubom
сегодня в 11:36
Начался осенний призыв Фуксов в армию...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:33
Защитник Фукс есть , нападающего Фукса нашли , осталось найти Фукса вратаря и полузащитника .....и будет полный комплект.
А если серьезно , то будем посмотреть что это фрукт ???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:27
Пусть берут ! В хозяйстве пригодится !
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 10:58
Там где не может Фидун найти :) Скауты ЦСКА пальмы не тресут ))
makkie
makkie
сегодня в 10:38
И где они только таких находят?)))
oFANATo
oFANATo ответ Адвокат 76 (раскрыть)
сегодня в 10:34, ред.
А у ЦСКА и так играет своя молодежь из академии ЦСКА.
Тикнизян, Кучаев, Марадишвилли, Чалов, Карпов.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 10:21
Свою молодёжь надо подписывать а не иностранцев типа Фуксов.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 10:17
вы че коники как газпроект коликционерами заделались только у них фарм есть,а вы куда сплавлять шлак будете
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:16
Вместо Дрим-Тим у ЦСКА намечается Фукс-Тим!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:12
ЦСКА команда Фуксов...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:05
Поздно новость выкладывают. Он в клубе на просмотре, за Сьон практически не сыграл, но по статистике, по своему возрасту очень забивной.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:59
хватит уже фуксов))))купите нападающего)))))))
Faustello
Faustello
сегодня в 09:57
Ничего удивительного, Гинер известный фальсифи... ой фуксификатор)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:38
Этого ещё не видели!🤣🤣🤣
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:16
От Бруно Фукса пока никакой пользы а мы подписываем второго, чтобы не получилось коллекционирование.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:14
Фуксики и фиксики))) 😁
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:09
Пускай подписывает Фуксов.
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