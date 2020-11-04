ЦСКА может подписать ещё одного Фукса

«Зенит» с нулем очков и ударов. Чемпион России проиграл в Дортмунде «Зенит» сыграл на ноль. На ноль забитых голов и ударов в створ. «Соккер.ру» — о

В порядке вещей. Игра с «Боруссией» — типичный выездной матч «Зенита» в Лиге чемпионов «Соккер.ру» удивлен ажиотажем по поводу нуля ударов в створ, ведь такая гостевая

«Зенит» проиграл 5 из 6 игр ЛЧ, «Лацио» потерял Иммобиле. Не пропустите решающий матч для Семака Без победы завершат борьбу за плей-офф ЛЧ. На «Соккер.ру» — о футбольной

«Зенит» ищет иностранца на замену Семаку. Но дело не только в тренере Решение принято, если не случится чуда? «Соккер.ру» о пересечении чемпионов по