Агент: «„Спартак“ не интересовался Шапи»

Российский агент Алан Агузаров опроверг слухи о том, что полузащитник «Краснодара» в прошлое трансферное окно мог перейти в «Спартак».

Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские. «Спартака» не было. Только из Италии были две команды: «Дженоа» и «Удинезе». Они хотели начать переговоры и понять возможности.