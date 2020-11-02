Агент: «„Спартак“ не интересовался Шапи»

Российский агент Алан Агузаров опроверг слухи о том, что полузащитник «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов в прошлое трансферное окно мог перейти в «Спартак».
Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские. «Спартака» не было. Только из Италии были две команды: «Дженоа» и «Удинезе». Они хотели начать переговоры и понять возможности.
Вспоминается показательный эпизод из недавнего матча, когда Спартак забивал 2-й гол: Айртон спокойно бежит по флангу, а Шапи еле-еле волочится за ним и даже не пытается накрыть. Да и в целом бесполезно выглядел!
Вспоминается показательный эпизод из недавнего матча, когда Спартак забивал 2-й гол: Айртон спокойно бежит по флангу, а Шапи еле-еле волочится за ним и даже не пытается накрыть. Да и в целом бесполезно выглядел!
В Краснодаре всё равно только на замену выпускают!
В Краснодаре всё равно только на замену выпускают!
Иногда остановятся прицениться да узнать за качество...
Иногда остановятся прицениться да узнать за качество...