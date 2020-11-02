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Агент: «„Спартак“ не интересовался Шапи»

вчера, 00:05

Российский агент Алан Агузаров опроверг слухи о том, что полузащитник «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов в прошлое трансферное окно мог перейти в «Спартак».

Этим летом были запросы от определенных клубов по Шапи. Были и европейские клубы, и российские. «Спартака» не было. Только из Италии были две команды: «Дженоа» и «Удинезе». Они хотели начать переговоры и понять возможности.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 11:51
Теперь может вообще не уехать в Европу, настолько сник и сдал.

Вспоминается показательный эпизод из недавнего матча, когда Спартак забивал 2-й гол: Айртон спокойно бежит по флангу, а Шапи еле-еле волочится за ним и даже не пытается накрыть. Да и в целом бесполезно выглядел!
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 11:35
Шапи избежал забвения и презрения футбольных болельщиков. Гыгыгы
andre_can
andre_can
вчера в 07:38
уверен, что Шапи прастаком не интересовался!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:31
Он бы и сам наверное, не пошел в спартак.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:04
Ему и в Краснодаре очень хорошо.
ДСА
ДСА
вчера в 07:03
Это игрок для использования только в Краснодаре
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:01
Физические данные у Шапки не самые выдающиеся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 06:56
Спартак не когда не признается!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 06:49
Кем еще НЕ интересовался Спартак? Наверняка таких много, народ в ожидании ..
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 06:42
В Серию А можно было бы перейти и попробовать себя там!
В Краснодаре всё равно только на замену выпускают!
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:07
Пусть и дальше не интересуется.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:56
Агузаров правду не скажет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 05:33
А кому он нужен то? Для основы не подойдёт, он больше 15 минут играть не может. Многие говорили, что он там на пару лет переписанный, я предположу, что он лет на 15 переписан, устаёт как старик.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 04:48
агенты они как политики))))) у них 44 правды)))))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 03:16
Народ по рыгку бродит с целью ноги размять да товар посмотреть .
Иногда остановятся прицениться да узнать за качество...
STVA 1
STVA 1
вчера в 01:59
Думаю агент лукавит
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 01:25
никто не интересовался
протон1
протон1
вчера в 01:11
просто в краснодаре его муртад мусаев губит его. ему лучше уйти. говорили что краснодар российская школа . что вот ориентация на своих. да там 70 процентов черт знает кто из туристов
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:03
Хотели , но не стали?!?
Mangur
Mangur
вчера в 01:03
Что попусту старое ворочать? Слухи они и есть слухи
офигенный
офигенный
вчера в 00:05
офигеть и до него добрались
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