«Спартак» готов продать Педро Рошу во «Фламенго» за 6 млн евро

«Спартак» готов расстаться с нападающим Педро Рошей.
Как сообщается, в прошлую пятницу представители игрока встретились с вице-президентом «Фламенго» Маркосом Бразом, заявив, что «Спартак» заинтересован в переговорах о продаже бразильского форварда.
Московский клуб готов отпустить своего футболиста за 6 млн евро. Окружение вице-президента «Фламенго» считает, что Браз не уверен, стоит ли инвестировать такую сумму в покупку Роши.
Напомним, что ранее «Спартак» запрашивал за бразильца не менее чем 10 млн евро.
Потом еще два дня когда узнал сколько Спартак просил за игрока ранее....
Теперь близкие Маркоса опасаясь за него, настоятельно просят не. говорить за сколько этого игрока купил Спартак...
Потом еще два дня когда узнал сколько Спартак просил за игрока ранее....
Теперь близкие Маркоса опасаясь за него, настоятельно просят не. говорить за сколько этого игрока купил Спартак...
Ярмо, которое натрёт любую шею... Но как же его красиво впарили 😂
Ярмо, которое натрёт любую шею... Но как же его красиво впарили 😂
Спартак это проект по отмыванию народных денег!
Спартак это проект по отмыванию народных денег!