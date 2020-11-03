«Спартак» готов продать Педро Рошу во «Фламенго» за 6 млн евро

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вчера, 20:48

«Спартак» готов расстаться с нападающим .

Как сообщается, в прошлую пятницу представители игрока встретились с вице-президентом «Фламенго» Маркосом Бразом, заявив, что «Спартак» заинтересован в переговорах о продаже бразильского форварда.

Московский клуб готов отпустить своего футболиста за 6 млн евро. Окружение вице-президента «Фламенго» считает, что Браз не уверен, стоит ли инвестировать такую сумму в покупку Роши.

Напомним, что ранее «Спартак» запрашивал за бразильца не менее чем 10 млн евро.