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«Спартак» готов продать Педро Рошу во «Фламенго» за 6 млн евро

вчера, 20:48

«Спартак» готов расстаться с нападающим Педро Рошей.

Как сообщается, в прошлую пятницу представители игрока встретились с вице-президентом «Фламенго» Маркосом Бразом, заявив, что «Спартак» заинтересован в переговорах о продаже бразильского форварда.

Московский клуб готов отпустить своего футболиста за 6 млн евро. Окружение вице-президента «Фламенго» считает, что Браз не уверен, стоит ли инвестировать такую сумму в покупку Роши.

Напомним, что ранее «Спартак» запрашивал за бразильца не менее чем 10 млн евро.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:19
Можно было понять запросы Спартака, если б Роша хоть как-нибудь, хоть корявенько, но играл в этом самом Фламенго, а поскольку Педро и там непонятно чем занимается вся эта история давно превратилась в анекдот с бородой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:31
Говорят что Маркос Браз просмеялся всю пятницу и субботу.....
Потом еще два дня когда узнал сколько Спартак просил за игрока ранее....
Теперь близкие Маркоса опасаясь за него, настоятельно просят не. говорить за сколько этого игрока купил Спартак...
berda2003
berda2003
сегодня в 00:09
если будет откат 4...5 лямов, на борьбу с ковид-19, может быть, макаронники и согласятся, а так только даром...
Анд-м
Анд-м
вчера в 23:17
Они издеваются. Его и даром то не кто не возьмёт 😂
ABir
ABir
вчера в 22:55
В Бразилии легко купить игрока за дёшево, но трудно продать туда за дорого - у них самих такого добра , кто бы взял
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:52
Надо торговаться!
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:51
Педроша это будущее спартака, его нельзя продавать.
Snake Plissken
Snake Plissken ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:33
Ну Федун прирожденный делец
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:20
владелец клуба знает, что делает...
димон 37
димон 37 ответ Александр Нeвский (раскрыть)
вчера в 22:13
Смешно, заисключением того что вы так восторгслись славной аргентинский диаспоры
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 22:10
Он же минимум 50 стоит по словам Федуна! А как спартачи его нахваливали!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 21:52
Вот так бесцеремонно поступают в спартаке с легендами клуба
mr.Nekto
mr.Nekto
вчера в 21:31
Думал он завершил карьеру... Может это не человек, а штатная должность? Ну типа в Спартаке всегда должен быть Роша... Или несколько рошей))
Александр Нeвский
Александр Нeвский ответ димон 37 (раскрыть)
вчера в 21:30
их покупали для Сочи! Отличное усиление! Многие заиграли! Слабые ушли
nubom
nubom ответ Александр Нeвский (раскрыть)
вчера в 21:27
Каррера говорит, что он стоил 8 млн, но Федун выложил 16...
димон 37
димон 37 ответ Александр Нeвский (раскрыть)
вчера в 21:25, ред.
Ригоня маманя кренвитер алвеш бухарин
димон 37
димон 37 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 21:24
Витиню почём продали?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 21:23
Не знают, что делать с педрошой.
Cat01
Cat01
вчера в 21:22
Понял сделать это было давно
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:13
Давно пора было сделать это...избавляйтесь от хлама
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:06
Ещё пару миллионов надо уступить.
particular
particular
вчера в 20:58
Педро, вообще, крайне сложно назвать инвестицией...
Ярмо, которое натрёт любую шею... Но как же его красиво впарили 😂
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 20:57
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 20:51
    Отмучился Педроша с Спартаком)) не знают что с ним делать))
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    вчера в 20:51
    Давно пора!
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 20:50
    Педроша уже не тот.
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