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Солтмурад Бакаев может вернуться в «Спартак» за 4.5 млн евро

сегодня, 09:10

Стали известны детали трансфера полузащитника Солтмурада Бакаева из «Спартака» в «Рубин».

Напомним, что футболист перебрался в казанский клуб в январе 2020 года за 300 тысяч евро. Бакаев принял предложение «Рубина» с зарплатой 500 тысяч рублей в месяц, несмотря на то, что «Спартак» предлагал лучшие условия.

По условиям договора «Спартак» сохранил за собой право первоочередного выкупа Солтмурада за 4,5 миллиона евро до 2022 года. Эта сумма зафиксирована в одном из пунктов контракта.

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Константин Белых
Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 15:08
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:34
    не время ещё, пусть прибавляет
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 11:09
    От Зелимхана скоро избавляться будем ,а они ещё и братца хотят подтянуть !!! И за какие такие заслуги ,позвольте вас спросить ? Гол забил ? ...у Смолова тоже иногда получается в ворота попасть ! ))))))))))))))
    makkie
    makkie
    сегодня в 10:42
    Пусть спокойно играет в Рубине, развивается и забивает.
    Спартак всегда успеет вернуть в случае чего.

    Как бы не вышло, что у парня от похвалы голова кругом пойдет и он снизит к себе требования.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 10:12
    они так всегда , за 500 тыщ бегает ,а на хорошем контракте яйца чешут пешеходы
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 10:04
    круговорот бакаевых в спартаке)
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 09:56
    Пропадет в Спартаке !
    cska1948
    cska1948 ответ МапС (раскрыть)
    сегодня в 09:55
    Может выкупить, это ещё не значит, что обязательно выкупит.
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 09:50
    Нам бы от своего избавиться бы.
    Зачем нам и этот еще
    МапС
    МапС
    сегодня в 09:16
    Продать за 300 тысяч, что бы обратно выкупить за 4.5 ляма?
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 09:11
    И зачем это...
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 09:11
    Солтмурад сейчас лучше своего брата играет. Это факт.
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