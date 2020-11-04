Солтмурад Бакаев может вернуться в «Спартак» за 4.5 млн евро

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сегодня, 09:10

Стали известны детали трансфера полузащитника из «Спартака» в «Рубин».

Напомним, что футболист перебрался в казанский клуб в январе 2020 года за 300 тысяч евро. Бакаев принял предложение «Рубина» с зарплатой 500 тысяч рублей в месяц, несмотря на то, что «Спартак» предлагал лучшие условия.

По условиям договора «Спартак» сохранил за собой право первоочередного выкупа Солтмурада за 4,5 миллиона евро до 2022 года. Эта сумма зафиксирована в одном из пунктов контракта.