Солтмурад Бакаев может вернуться в «Спартак» за 4.5 млн евро

Стали известны детали трансфера полузащитника Солтмурада Бакаева из «Спартака» в «Рубин».
Напомним, что футболист перебрался в казанский клуб в январе 2020 года за 300 тысяч евро. Бакаев принял предложение «Рубина» с зарплатой 500 тысяч рублей в месяц, несмотря на то, что «Спартак» предлагал лучшие условия.
По условиям договора «Спартак» сохранил за собой право первоочередного выкупа Солтмурада за 4,5 миллиона евро до 2022 года. Эта сумма зафиксирована в одном из пунктов контракта.
Спартак всегда успеет вернуть в случае чего.
Как бы не вышло, что у парня от похвалы голова кругом пойдет и он снизит к себе требования.
Спартак всегда успеет вернуть в случае чего.
Как бы не вышло, что у парня от похвалы голова кругом пойдет и он снизит к себе требования.
Зачем нам и этот еще
Зачем нам и этот еще