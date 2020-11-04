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Де Шильо: «Я мог бы быть полезен для „Ювентуса“»

сегодня, 14:35

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо, который в настоящее время выступает за «Лион» на правах аренды, считает, что мог бы себя проявить в туринском клубе при главном тренере Андреа Пирло.

Я убежден, что мог бы работать по флангу, был бы полезен команде. Так как я могу играть на левом и правом флангах, еще могу работать в центре защиты.

Неуверенный старт «Юве»? Произошло много изменений, обкатываются новые схемы, определенные механизмы только изучаются. В сложных матчах можно увидеть, что команда проседает, как это было в игре с «Барселоной». Предсезонной подготовки не было, и даже если ты хорошо тренируешься, то все равно придется платить за это.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 16:42
мячи бы подавал,на большее ты неспособен
David Young
David Young
сегодня в 14:48
А я рожден железным,
Я мог бы стать полезным,
Да только не хватает
Сердечной теплоты.

Думаю, что у де Шильо ещё есть шанс вернутся и приносить пользу Ювентусу, но также возможно, что ему и Ювентусу не по пути.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:38
Это точно
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:37
Радоваться должен, на повышение пошёл)))
beefs
beefs
сегодня в 14:36
желание надо подтверждать действиями...
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