Де Шильо: «Я мог бы быть полезен для „Ювентуса“»

Защитник «Ювентуса» , который в настоящее время выступает за «Лион» на правах аренды, считает, что мог бы себя проявить в туринском клубе при главном тренере Андреа Пирло.

Я убежден, что мог бы работать по флангу, был бы полезен команде. Так как я могу играть на левом и правом флангах, еще могу работать в центре защиты.

Неуверенный старт «Юве»? Произошло много изменений, обкатываются новые схемы, определенные механизмы только изучаются. В сложных матчах можно увидеть, что команда проседает, как это было в игре с «Барселоной». Предсезонной подготовки не было, и даже если ты хорошо тренируешься, то все равно придется платить за это.