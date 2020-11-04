Рыбус: «Можем выйти в плей-офф ЛЧ, если обыграем „Атлетико“ в гостях»

Защитник «Локомотива» оценил перспективы московского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Только время покажет. Если удастся обыграть «Атлетико» на выезде, то шансы выхода в плей-офф Лиги чемпионов будут высоки. При этом мы понимаем, главные фавориты — это «Бавария» и «Атлетико». Но даже выход в Лигу Европы будет отличным результатом. Главный конкурент тут для нас — «Зальцбург», и ответный матч дома будет решающим. Но в Мадрид мы тоже поедем биться за очки. График сейчас у нас напряженный. Понимаем, что могут быть и травмы, и дисквалификации из-за карточек, поэтому нужно бороться в каждом матче.