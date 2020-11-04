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Рыбус: «Можем выйти в плей-офф ЛЧ, если обыграем „Атлетико“ в гостях»

сегодня, 17:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус оценил перспективы московского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Только время покажет. Если удастся обыграть «Атлетико» на выезде, то шансы выхода в плей-офф Лиги чемпионов будут высоки. При этом мы понимаем, главные фавориты — это «Бавария» и «Атлетико». Но даже выход в Лигу Европы будет отличным результатом. Главный конкурент тут для нас — «Зальцбург», и ответный матч дома будет решающим. Но в Мадрид мы тоже поедем биться за очки. График сейчас у нас напряженный. Понимаем, что могут быть и травмы, и дисквалификации из-за карточек, поэтому нужно бороться в каждом матче.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:25
Совсем рамсы попутал
Alex12357
Alex12357
сегодня в 19:19
А судью тоже подкупать будете ,в Испании это будет очень сложно.
holms918
holms918
сегодня в 19:13
Лучше бы он этого не говорил.
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 19:00
оптимистично, но лучше так чем сразу опустить руки
как видно по моске самоотдача и чуточка везения могут приносить очки
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:48
Можно и ЛЧ выиграть, но давайте будем реалистами, 3 место и ЛЕ будет считаться успехом.
Хотя всё возможно это футбол сенсации случаются, но зачем сейчас об этом думать? Вот когда выиграете у Атлетико и дома у австрийцев вот тогда и поговорим.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:33
Дома Атлетико не будет возиться с российскими клубами! Это другой уровень!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 18:30
Если удастся обыграть на выезде, то шансы выхода в плей-офф Лиги чемпионов будут высоки( смеется, шутит Мацей)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:28
Если, то ДА.
alex074
alex074
сегодня в 18:08
Лучше бы играли достойно, а не в "автобус" перед своими болельщиками на своём стадионе. А в Мадриде Симеоне и Ко просто порвут Локомотив. Это вы тут отскочили. Только и могут, что в эфир на всю Россию балаболить и рассуждать о том, как всё будет...Единственное, что радует, это то, что Локо своей игрой, на фоне Зенита, Краснодара и ЦСКА выглядит более убедительней в еврокубках.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:04
И тут Остапа понесло.......
А ведь дома то еле отскочили. Второй раз , да еще и на выезде, может не прокатить.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:58
вчера отскочили, в испании уже такое не пройдет. третье место в такой группе будет отличным результатом
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 17:51
Жизнь никак не учит. Играйте молча - получится, значит поздравим. Не надо уподобляться Дзюбе с рассуждениями о выходе, а потом занимать четвёртое место с полной безнадёгой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:49
Мы все в это верим!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 17:49
наивность прекрасное чувство
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