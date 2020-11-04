Рыбус: «Можем выйти в плей-офф ЛЧ, если обыграем „Атлетико“ в гостях»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус оценил перспективы московского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Только время покажет. Если удастся обыграть «Атлетико» на выезде, то шансы выхода в плей-офф Лиги чемпионов будут высоки. При этом мы понимаем, главные фавориты — это «Бавария» и «Атлетико». Но даже выход в Лигу Европы будет отличным результатом. Главный конкурент тут для нас — «Зальцбург», и ответный матч дома будет решающим. Но в Мадрид мы тоже поедем биться за очки. График сейчас у нас напряженный. Понимаем, что могут быть и травмы, и дисквалификации из-за карточек, поэтому нужно бороться в каждом матче.
как видно по моске самоотдача и чуточка везения могут приносить очки
как видно по моске самоотдача и чуточка везения могут приносить очки
Хотя всё возможно это футбол сенсации случаются, но зачем сейчас об этом думать? Вот когда выиграете у Атлетико и дома у австрийцев вот тогда и поговорим.
Хотя всё возможно это футбол сенсации случаются, но зачем сейчас об этом думать? Вот когда выиграете у Атлетико и дома у австрийцев вот тогда и поговорим.
А ведь дома то еле отскочили. Второй раз , да еще и на выезде, может не прокатить.
А ведь дома то еле отскочили. Второй раз , да еще и на выезде, может не прокатить.