Хохлов — о Зе Луише: «В каких-то моментах нападающий должен быть эгоистом»

Бывший наставник «Динамо» похвалил форварда «Локомотива» .

В «Спартаке» Зе Луиш мне нравился. А в «Локомотиве» ему нужно некоторое время, чтобы притереться к команде, к партнерам.

Нет ли ощущения, что он тянет одеяло на себя? Любой нападающий с той или иной силой будет это делать (смеётся). Но вот в чём парадокс: в матче с «Баварией» он несколько пожадничал и не отдал пас Жемалетдинову. А в игре с «Атлетико» наоборот, скорее стоило решать эпизод самому. А он пытался найти пасом одноклубника. Но мы рассуждаем постфактум, уже зная результат решения. А он его принимал, исходя из предположений, но не фактов. В каких-то моментах нападающий имеет право и даже должен быть эгоистом.