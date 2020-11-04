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Хохлов — о Зе Луише: «В каких-то моментах нападающий должен быть эгоистом»

сегодня, 16:48

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов похвалил форварда «Локомотива» Зе Луиша.

В «Спартаке» Зе Луиш мне нравился. А в «Локомотиве» ему нужно некоторое время, чтобы притереться к команде, к партнерам.

Нет ли ощущения, что он тянет одеяло на себя? Любой нападающий с той или иной силой будет это делать (смеётся). Но вот в чём парадокс: в матче с «Баварией» он несколько пожадничал и не отдал пас Жемалетдинову. А в игре с «Атлетико» наоборот, скорее стоило решать эпизод самому. А он пытался найти пасом одноклубника. Но мы рассуждаем постфактум, уже зная результат решения. А он его принимал, исходя из предположений, но не фактов. В каких-то моментах нападающий имеет право и даже должен быть эгоистом.

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Сп62
Сп62
сегодня в 20:31
Ему надо, чтобы при сбросах мяча, кто-нибудь был на подхвате, как у Дзюбы.
112910415
112910415
сегодня в 19:18
Зе ещё себя покажет !
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:19
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 17:14
    В каких-то моментах нападающий должен быть нападающим-должен забивать.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 17:00
    Что никому 30 очков не надо?
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