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Глушаков: «У Алексея Миранчука сейчас период адаптации в „Аталанте“»

сегодня, 18:30

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

Миранчук ни в коем случае не зря уехал в Италию. Почему он мало играет, знают только Гасперини и он сам. У него ещё всё впереди, нужно пройти этап конкуренции, выиграть её и показать себя. Сразу в стартовый состав никто не попадает.

Да далеко не нужно ходить, когда к нам в «Спартак» пришёл Промес, то первый год плюс-минус попадал в заявку, не мог ярко себя проявить и заиграл не сразу. Не мог раскрепоститься, ругался, нервничал и переживал. Вскоре заиграл, и всё стало хорошо. У Лёши сейчас период адаптации, там другой менталитет, язык нужно понять. Как только более-менее обоснуется там, всё в «Аталанте» у него будет хорошо, всё ещё впереди.

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Дудинчанин
Дудинчанин
сегодня в 20:21
Иуде виднее, наверное тоже в европе играл
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:18
Смешно становится когда экспертирует никчемный губошлёп.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:01
Дениска знает о чем говорит , он ведь в Европе оставил свой след , сам лично проходил адаптацию, так что опыт у него колоссальный . Всем уезжающим надо к его мнению обязательно прислушаться.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:52
А по мне так адаптация затянулась. Леша выздоровел, уже появлялся на поле и вроде продуктивно, а вот продолжения не видно, на лавочку присел по каким-то причинам. Странно как-то.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:44
А как провести адаптацию и выигрывать конкуренцию, если даже не выпускать игрока на 10-15 минут на замену. Промес то выходил. Хотя бы в заведомо проигранном матче с Ливерпулем могли попробовать. Но все твердят, Гасперини, знает, что делает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:43
Он же профи,какая адаптация!?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:34, ред.
Дениска знает)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:30, ред.
Адаптация нужна. Некоторым побольше времени требуется, а другим поменьше!
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