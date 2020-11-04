Глушаков: «У Алексея Миранчука сейчас период адаптации в „Аталанте“»

Полузащитник «Химок» прокомментировал переход из «Локомотива» в «Аталанту».

Миранчук ни в коем случае не зря уехал в Италию. Почему он мало играет, знают только Гасперини и он сам. У него ещё всё впереди, нужно пройти этап конкуренции, выиграть её и показать себя. Сразу в стартовый состав никто не попадает.

Да далеко не нужно ходить, когда к нам в «Спартак» пришёл Промес, то первый год плюс-минус попадал в заявку, не мог ярко себя проявить и заиграл не сразу. Не мог раскрепоститься, ругался, нервничал и переживал. Вскоре заиграл, и всё стало хорошо. У Лёши сейчас период адаптации, там другой менталитет, язык нужно понять. Как только более-менее обоснуется там, всё в «Аталанте» у него будет хорошо, всё ещё впереди.