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Ван де Бек: «Я очень расстроен. МЮ может играть намного лучше»

сегодня, 06:53
Истанбул БашакшехирЛоготип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек прокомментировал выездное поражение от «Истанбула» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я очень расстроен. Думаю, мы неплохо начали этот матч, но потом пропустили гол, я не понимаю как. Думаю, после этого мы утратили нашу уверенность. Мы можем играть намного лучше.

Мы команда, и каждый должен взять на себя ответственность. Было много пространства, чтобы играть и создать что-нибудь [после гола Марсьяля], но сегодня нам не удалось создать много моментов.

Это очень приятный результат для соперника, но мы очень разочарованы, и нам нужно многое улучшить. Мы — «Манчестер Юнайтед», и должны стать сильнее. Игра против «Арсенала» была такой же. Теперь мы должны сразиться с «Эвертоном» в субботу.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Van Vanovich (раскрыть)
сегодня в 12:55
Был Моур, но игроки не тянули
(чёрное полено например)
DEIVID
DEIVID
сегодня в 11:16
Может. Но одно скандинавское тело мешает это делать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:32
Както неожиданно!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:26
Пропустили глупые голы, но и в атаке ничего толкового не получалось
Mangur
Mangur
сегодня в 07:22
Провал полный.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:59
Сульшера менять надо. Не тянет он.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:56
МЮ проиграл по делу.
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