Ван де Бек: «Я очень расстроен. МЮ может играть намного лучше»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал выездное поражение от «Истанбула» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я очень расстроен. Думаю, мы неплохо начали этот матч, но потом пропустили гол, я не понимаю как. Думаю, после этого мы утратили нашу уверенность. Мы можем играть намного лучше.

Мы команда, и каждый должен взять на себя ответственность. Было много пространства, чтобы играть и создать что-нибудь [после гола Марсьяля], но сегодня нам не удалось создать много моментов.

Это очень приятный результат для соперника, но мы очень разочарованы, и нам нужно многое улучшить. Мы — «Манчестер Юнайтед», и должны стать сильнее. Игра против «Арсенала» была такой же. Теперь мы должны сразиться с «Эвертоном» в субботу.