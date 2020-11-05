Куман: «Когда „Барселона“ прессингует, надо делать это всей командой»

Главный тренер «Барселоны» дал комментарий после домашней победы над киевским «Динамо» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Использовать де Йонга в качестве центрального защитника, как сегодня, это ещё одна опция для нас.

Когда я говорю о том, что наша игра без мяча недостаточно хороша, то имею в виду прессинг. Мы не можем иногда прессинговать и оставлять свободные пространства. Когда мы прессингуем, то должны делать это все вместе.

Что касается тер Штегена, мы знали, что это отличный голкипер, и видели на тренировках, что он в отменной форме и готов вернуться на поле. Он фантастически сыграл сегодня.