ГлавнаяНовости

Куман: «Когда „Барселона“ прессингует, надо делать это всей командой»

сегодня, 06:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после домашней победы над киевским «Динамо» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Использовать де Йонга в качестве центрального защитника, как сегодня, это ещё одна опция для нас.

Когда я говорю о том, что наша игра без мяча недостаточно хороша, то имею в виду прессинг. Мы не можем иногда прессинговать и оставлять свободные пространства. Когда мы прессингуем, то должны делать это все вместе.

Что касается тер Штегена, мы знали, что это отличный голкипер, и видели на тренировках, что он в отменной форме и готов вернуться на поле. Он фантастически сыграл сегодня.

Все новости
Пике: «Победа над киевским „Динамо“ очень важна для нас»
Сегодня, 08:32 Комментарии6
Тер Штеген: «Грустно, что мы играем при пустых трибунах»
Сегодня, 08:18 Комментарии6
Нагельсманн: «„Лейпциг“, несомненно, постарается победить и в Париже»
Сегодня, 07:58 Комментарии4
Лэмпард: «„Челси“ провёл идеальный во всех отношениях матч»
Сегодня, 07:49 Комментарии5
Маркиньос: «Игроки ПСЖ верят в Тухеля»
Сегодня, 07:43 Комментарии4
Ребров: «„Ференцварош“ не заслужил такого результата»
Сегодня, 07:23 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Homelander
Homelander
сегодня в 08:50
Штэга спасал. Очередная победа в ЛЧ. Наиграем схему время есть. В примере сложно,там судьи мадридские против нас.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:24
Барселона играет неровно. Спады бывают, но тут уровень середнячка.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:46, ред.
Вот именно что всей командой, тогда соперник с большой вероятностью теряет мяч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100