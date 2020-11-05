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Лэмпард: «„Челси“ провёл идеальный во всех отношениях матч»

сегодня, 07:49
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнюю победу над «Ренном» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также рассказал о состоянии полузащитника «синих» Кая Хаверца, заразившегося коронавирусом.

Сегодня я получил удовольствие от игры. По её итогам мы чётко видим результаты своей работы и направление, в котором мы движемся. Сегодня мы провели идеальный во всех отношениях матч: мы мощно провели стартовый отрезок, в нужный момент забили, спокойно довели дело до победы и смогли предоставить игровое время тем, кто в нём нуждался.

Мы очень уверенно провели начало второго тайма. Оставшись в меньшинстве, соперник перестроился, однако мы смогли найти подходящие варианты для продвижения мяча вперёд. Нам противостоял сильный соперник, однако мы действовали в максимальной степени профессионально. У них очень сильная и технически оснащённая команда, поэтому мы не могли себе позволить недооценить их.

Хаверц проходил тестирование в рамках процедуры УЕФА в понедельник, и вчера после повторной проверки был получен положительный результат. К счастью, тесты остальных игроков оказались отрицательными. Сейчас Кай находится дома на изоляции и очень переживает из-за того, что не может играть. У него были незначительные проявления, которые несколько усугубились вчера, однако в целом он чувствует себя хорошо.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 10:16
второй пеналь на совести рефери и удаление - тоже. Мяч отрекошетил в руку и за ЭТО ставят пенальти и ещё удаляют игрока???!!!!!! а вы говорите,что Ювентус хозяин судейского корпуса,так вот мы ещё не пробили ни одного пенальти и отменили несколько голов. Пирло дал установку Альваро забивать мячи со своей половины поля,а ещё лучше из штрафной,а то вдруг ВАРу ещё что-то померещится.
Два Пенальти и удаление - достойный разгром ноунейма.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:09
Да и соперник был так себе, если честно.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:01
Выход из группы уже предрешён.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:58
Челси опытнее и сильнее.
beefs
beefs
сегодня в 07:56
Челси поспорит с Севильей за первое место...
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