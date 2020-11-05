Лэмпард: «„Челси“ провёл идеальный во всех отношениях матч»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнюю победу над «Ренном» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также рассказал о состоянии полузащитника «синих» Кая Хаверца, заразившегося коронавирусом.
Сегодня я получил удовольствие от игры. По её итогам мы чётко видим результаты своей работы и направление, в котором мы движемся. Сегодня мы провели идеальный во всех отношениях матч: мы мощно провели стартовый отрезок, в нужный момент забили, спокойно довели дело до победы и смогли предоставить игровое время тем, кто в нём нуждался.
Мы очень уверенно провели начало второго тайма. Оставшись в меньшинстве, соперник перестроился, однако мы смогли найти подходящие варианты для продвижения мяча вперёд. Нам противостоял сильный соперник, однако мы действовали в максимальной степени профессионально. У них очень сильная и технически оснащённая команда, поэтому мы не могли себе позволить недооценить их.
Хаверц проходил тестирование в рамках процедуры УЕФА в понедельник, и вчера после повторной проверки был получен положительный результат. К счастью, тесты остальных игроков оказались отрицательными. Сейчас Кай находится дома на изоляции и очень переживает из-за того, что не может играть. У него были незначительные проявления, которые несколько усугубились вчера, однако в целом он чувствует себя хорошо.
Два Пенальти и удаление - достойный разгром ноунейма.
Два Пенальти и удаление - достойный разгром ноунейма.