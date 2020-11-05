Маркиньос: «Игроки ПСЖ верят в Тухеля»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос после поражения от «Лейпцига» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о возможной отставке с поста главного тренера ПСЖ .

Конечно, команда поддерживает Тухеля. Мы знаем, что такое футбол. Тухель — это тот тренер, который руководил командой в лучший сезон клуба в истории, а теперь, в новом сезоне, мы обсуждаем его будущее. В футболе нет терпения. Но я, тренер и все остальные считаем, что мы должны сосредоточиться на серьёзных вопросах.

Мы верим в нашего тренера. Нам нужно работать и становиться лучше. Если что-то идёт не так, это не только вина тренера. Мы, игроки, тоже можем намного лучше делать свою работу. Этот сезон лёгким не будет.