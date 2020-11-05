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Маркиньос: «Игроки ПСЖ верят в Тухеля»

сегодня, 07:43
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос после поражения от «Лейпцига» (1:2) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов высказался о возможной отставке Томаса Тухеля с поста главного тренера ПСЖ.

Конечно, команда поддерживает Тухеля. Мы знаем, что такое футбол. Тухель — это тот тренер, который руководил командой в лучший сезон клуба в истории, а теперь, в новом сезоне, мы обсуждаем его будущее. В футболе нет терпения. Но я, тренер и все остальные считаем, что мы должны сосредоточиться на серьёзных вопросах.

Мы верим в нашего тренера. Нам нужно работать и становиться лучше. Если что-то идёт не так, это не только вина тренера. Мы, игроки, тоже можем намного лучше делать свою работу. Этот сезон лёгким не будет.

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milanetto9
milanetto9
сегодня в 10:28
я верю в то что Тухлый опять об.....ся потому что его максимум препод физкультуры в начальных классах школы
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:34
Маркиньос!Поддерживать тренера и создавать топ клуб-это две большие разницы.Тухель для Топ-клуба ещё не дорос.А защита в ПСЖ-уровень Французского чемпионата.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:00
А из группы то можно и не выйти.
Mangur
Mangur
сегодня в 08:50
Мы тоже в него верим.
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