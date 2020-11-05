Пирло: «Форварды „Ювентуса“ могли бы быть менее эгоистичными»

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сегодня, 07:03

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал выездную победу над «Ференцварошем» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы довольны результатом, но могли бы выступить лучше. Мы допустили много ошибок из-за нашей самоуверенности. Так что нам нужно прогрессировать.

Пирло также ответил на вопрос Фабио Капелло о том, не хочет ли он поговорить со своими форвардами, которые чаще били по воротам, а не пасовали своим партнёрам.