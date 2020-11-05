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Пирло: «Форварды „Ювентуса“ могли бы быть менее эгоистичными»

сегодня, 07:03
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 4Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал выездную победу над «Ференцварошем» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы довольны результатом, но могли бы выступить лучше. Мы допустили много ошибок из-за нашей самоуверенности. Так что нам нужно прогрессировать.

Пирло также ответил на вопрос Фабио Капелло о том, не хочет ли он поговорить со своими форвардами, которые чаще били по воротам, а не пасовали своим партнёрам.

Я много разговариваю с моими игроками, но они принимают решения на поле. Они могли бы быть менее эгоистичными и закончить игру раньше.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:35
Жаль, что Криш не забил
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 14:29
Судьи оказались не эгостичными мог двоих футболиста Ференцварош удалить,и поставить на 11 метровую точку.а так Ференцварош команда дворовая два гола привезли зашитники на ровном месте.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 08:52
Российские тренера, учитесь, критиковать свою работу и игроков после разгромной победы, а не искать себе оправдания после невнятного поражения.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 07:59
Зря он намекает на капризулю. Она не эгоистичная. Она просто не умеет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:24
Рон уже не сможет иначе играть
beefs
beefs
сегодня в 07:23
Каждый хочет отличиться...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:12
Рон? Вряд лм...
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