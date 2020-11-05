ГлавнаяНовости

Нагельсманн: «„Лейпциг“, несомненно, постарается победить и в Париже»

сегодня, 07:58
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн прокомментировал домашнюю победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ сам не создал много моментов, а исходили они из наших собственных ошибок. Нам немного повезло, что соперник не забил пенальти, Вернее, что у нас есть хороший голкипер. Я хотел, чтобы мы увереннее чувствовали себя с мячом во втором тайме, и как только у нас получилось это сделать, мы стали сильнее.

Мы не поедем в Париж всего лишь за одним очком. Мы, несомненно, постараемся одержать победу.

Все новости
Пике: «Победа над киевским „Динамо“ очень важна для нас»
Сегодня, 08:32 Комментарии6
Тер Штеген: «Грустно, что мы играем при пустых трибунах»
Сегодня, 08:18 Комментарии6
Лэмпард: «„Челси“ провёл идеальный во всех отношениях матч»
Сегодня, 07:49 Комментарии5
Маркиньос: «Игроки ПСЖ верят в Тухеля»
Сегодня, 07:43 Комментарии4
Ребров: «„Ференцварош“ не заслужил такого результата»
Сегодня, 07:23 Комментарии2
Пирло: «Форварды „Ювентуса“ могли бы быть менее эгоистичными»
Сегодня, 07:03 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:05
следующая команда Нагельсмана будет один из топов АПЛ, скорей всего.
Сильный тренер.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:03
Ничьей будет достаточно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:02
ПСЖ настроен серьёзно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:59
Попытка не пытка...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100