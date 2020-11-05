Нагельсманн: «„Лейпциг“, несомненно, постарается победить и в Париже»

Главный тренер «Лейпцига» прокомментировал домашнюю победу над «Пари Сен-Жермен» (2:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ сам не создал много моментов, а исходили они из наших собственных ошибок. Нам немного повезло, что соперник не забил пенальти, Вернее, что у нас есть хороший голкипер. Я хотел, чтобы мы увереннее чувствовали себя с мячом во втором тайме, и как только у нас получилось это сделать, мы стали сильнее.

Мы не поедем в Париж всего лишь за одним очком. Мы, несомненно, постараемся одержать победу.