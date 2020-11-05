Ребров: «„Ференцварош“ не заслужил такого результата»

Наставник «Ференцвароша» прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это был очень тяжёлый матч. Я немного расстроен из-за результата, потому что мы его не заслужили. Мы проделали большую работу, особенно в первом тайме.

Так же, как и в матче с «Барселоной», я недоволен не финальным счётом, а двумя последними голами соперника. Мы допустили ошибки, а в такие моменты они чреваты голами. Наши игроки подустали, а «Ювентус» – сильная команда. Я недоволен только двумя пропущенными голами.