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Ребров: «„Ференцварош“ не заслужил такого результата»

сегодня, 07:23
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Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это был очень тяжёлый матч. Я немного расстроен из-за результата, потому что мы его не заслужили. Мы проделали большую работу, особенно в первом тайме.

Так же, как и в матче с «Барселоной», я недоволен не финальным счётом, а двумя последними голами соперника. Мы допустили ошибки, а в такие моменты они чреваты голами. Наши игроки подустали, а «Ювентус» – сильная команда. Я недоволен только двумя пропущенными голами.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 12:05
Если бы Роналду не жадничал был бы вообще разгром
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:26
Ювентус был сильнее
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