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Колыванов: «Мы же знаем, как в трудных ситуациях проявляет себя „Севилья“»

вчера, 16:27
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья3 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Краснодара» от «Севильи» в матче Лиги чемпионов.

«Краснодар» не умеет сушить игру и парковать автобусы. А в открытом футболе, даже несмотря на численное меньшинство, «Севилья» на голову сильнее. «Краснодар» во втором тайме, когда ушел фарт, был совсем пустой. Ничего не смог выжать из ситуации.

Мы же знаем, как в трудных ситуациях проявляет себя «Севилья», один из лучших кубковых бойцов во всей Европе, который почти в каждом цикле доходит по последних стадий. Поэтому главным ощущением была тревога. К сожалению, оно оправдалось.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:12
если не ошибаюсь зенит обыгрывал севилью. в кубке уефа с диком адвокатом. тогда отдавались на поле умирали. сейчас сдох футбол. и ковид еще добил
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:58
Мусаева гнать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:34
Если парковать автобусы не могут, пусть тогда идут в автошколу права категории D получать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:00
Мусаев не знал по ходу!
Ну а если серьёзно то вспоминаются проваленные матчи в прошлых еврокомпаниях!Это наводит на мысль что Мусаев не может подобрать тактику под ту или иную команду!И вот поведя 2:0 мы проводим кошмарный второй тайм , сведя на нет усилия первого! Вместо того чтобы получить три или уж одно очко , играя в большинстве получаем баранку !А Мурад разводит руками! Это просто мои мысли вслух))
drug01
drug01
вчера в 16:53
Знали но не подсказали почему??
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:47
Ходить пешком,задыхаясь от темпа ходьбы,вредно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:34
Психология у Краснодара не на должном уровне.
Zimmer
Zimmer
вчера в 16:30
Конечно всё знаете, но ничего не меняется.
shlomo
shlomo
вчера в 16:29
Ну теперь все что угодно можно говорить...
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