Колыванов: «Мы же знаем, как в трудных ситуациях проявляет себя „Севилья“»

Бывший тренер «Уфы» прокомментировал поражение «Краснодара» от «Севильи» в матче Лиги чемпионов.

«Краснодар» не умеет сушить игру и парковать автобусы. А в открытом футболе, даже несмотря на численное меньшинство, «Севилья» на голову сильнее. «Краснодар» во втором тайме, когда ушел фарт, был совсем пустой. Ничего не смог выжать из ситуации.

Мы же знаем, как в трудных ситуациях проявляет себя «Севилья», один из лучших кубковых бойцов во всей Европе, который почти в каждом цикле доходит по последних стадий. Поэтому главным ощущением была тревога. К сожалению, оно оправдалось.