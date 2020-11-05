Колыванов: «Мы же знаем, как в трудных ситуациях проявляет себя „Севилья“»

Бывший тренер «Уфы» Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Краснодара» от «Севильи» в матче Лиги чемпионов.
«Краснодар» не умеет сушить игру и парковать автобусы. А в открытом футболе, даже несмотря на численное меньшинство, «Севилья» на голову сильнее. «Краснодар» во втором тайме, когда ушел фарт, был совсем пустой. Ничего не смог выжать из ситуации.
Мы же знаем, как в трудных ситуациях проявляет себя «Севилья», один из лучших кубковых бойцов во всей Европе, который почти в каждом цикле доходит по последних стадий. Поэтому главным ощущением была тревога. К сожалению, оно оправдалось.
Ну а если серьёзно то вспоминаются проваленные матчи в прошлых еврокомпаниях!Это наводит на мысль что Мусаев не может подобрать тактику под ту или иную команду!И вот поведя 2:0 мы проводим кошмарный второй тайм , сведя на нет усилия первого! Вместо того чтобы получить три или уж одно очко , играя в большинстве получаем баранку !А Мурад разводит руками! Это просто мои мысли вслух))
Ну а если серьёзно то вспоминаются проваленные матчи в прошлых еврокомпаниях!Это наводит на мысль что Мусаев не может подобрать тактику под ту или иную команду!И вот поведя 2:0 мы проводим кошмарный второй тайм , сведя на нет усилия первого! Вместо того чтобы получить три или уж одно очко , играя в большинстве получаем баранку !А Мурад разводит руками! Это просто мои мысли вслух))