Пономарёв: «Клубы РПЛ показали, что наш чемпионат — просто ноль»

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вчера, 19:44

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о выступлении российских клубов в еврокубках. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА до сих пор не одержали ни одной победы.

Стыдно за всех! Показали, что наш чемпионат — просто ноль. Как можно нормально на такое реагировать? «Зенит» проигрывает «Брюгге», «Локомотив» тоже никакой. Что касается «Краснодара», думал, что они будут сопротивляться, но тоже сдались. Не знаю, есть ли ещё такой слабый чемпионат на территории Европы, если только где-нибудь в Молдавии.

Ранее на эту же тему высказался заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.