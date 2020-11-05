Пономарёв: «Клубы РПЛ показали, что наш чемпионат — просто ноль»

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о выступлении российских клубов в еврокубках. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА до сих пор не одержали ни одной победы.
Стыдно за всех! Показали, что наш чемпионат — просто ноль. Как можно нормально на такое реагировать? «Зенит» проигрывает «Брюгге», «Локомотив» тоже никакой. Что касается «Краснодара», думал, что они будут сопротивляться, но тоже сдались. Не знаю, есть ли ещё такой слабый чемпионат на территории Европы, если только где-нибудь в Молдавии.
Ранее на эту же тему высказался заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.
В России теперь не любительский футбол , а профессиональный !
То есть на футболе наживаются исключительно профессионалы - губернаторы, меры, чиновники , агенты и прочая околофутбольная шушера, которых привозят на игру, завязывают шарфик, сажают в ВИП-ложу для своих с коньячком под икорку и разрешают смотреть на этот цирк.
Вот они и решают кто кого победит и на каком месте будет команда в итоге.
А быдло пусть куражится - бъют морды друг другу , прыгают с козырьков - лишь бы не задумывались - а почему все так хреново в Рассее ?
А где массовый футбол ?
Где новые Яшины, Стрельцовы ?
А нету их и уже не будет никогда , потому что начальнику надо баксы поиметь с молодежи, в команду попасть - плати , в сборную попасть - плати, наша молодежь уже знает , главное не играть красиво, а заплатить кому надо и ты в команде...
Так и получаем эти результаты в Европе, и прогресса не видно, дальше - хуже!
И вообще - при чем здесь футбол ?
В России теперь не любительский футбол , а профессиональный !
То есть на футболе наживаются исключительно профессионалы - губернаторы, меры, чиновники , агенты и прочая околофутбольная шушера, которых привозят на игру, завязывают шарфик, сажают в ВИП-ложу для своих с коньячком под икорку и разрешают смотреть на этот цирк.
Вот они и решают кто кого победит и на каком месте будет команда в итоге.
А быдло пусть куражится - бъют морды друг другу , прыгают с козырьков - лишь бы не задумывались - а почему все так хреново в Рассее ?
А где массовый футбол ?
Где новые Яшины, Стрельцовы ?
А нету их и уже не будет никогда , потому что начальнику надо баксы поиметь с молодежи, в команду попасть - плати , в сборную попасть - плати, наша молодежь уже знает , главное не играть красиво, а заплатить кому надо и ты в команде...
Так и получаем эти результаты в Европе, и прогресса не видно, дальше - хуже!
И вообще - при чем здесь футбол ?
Были и яркие победы и обидные поражения...
Ну а хуже чем в этом розыгрыше играют наши клубы сыграть уже невозможно...
Были и яркие победы и обидные поражения...
Ну а хуже чем в этом розыгрыше играют наши клубы сыграть уже невозможно...
Это был первый чемпионат, который я смотрел по ТВ. Так что Пономарев лишь в ранней молодости играл в нападении, а когда пришел в ЦСКА стал защитником.
Это был первый чемпионат, который я смотрел по ТВ. Так что Пономарев лишь в ранней молодости играл в нападении, а когда пришел в ЦСКА стал защитником.