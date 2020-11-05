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Пономарёв: «Клубы РПЛ показали, что наш чемпионат — просто ноль»

вчера, 19:44

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о выступлении российских клубов в еврокубках. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА до сих пор не одержали ни одной победы.

Стыдно за всех! Показали, что наш чемпионат — просто ноль. Как можно нормально на такое реагировать? «Зенит» проигрывает «Брюгге», «Локомотив» тоже никакой. Что касается «Краснодара», думал, что они будут сопротивляться, но тоже сдались. Не знаю, есть ли ещё такой слабый чемпионат на территории Европы, если только где-нибудь в Молдавии.

Ранее на эту же тему высказался заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев.

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nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:18, ред.
О чем так долго говорили верные путинцы - Мутко , Гинер , Федун, Миллер и Симонян свершилось !
В России теперь не любительский футбол , а профессиональный !
То есть на футболе наживаются исключительно профессионалы - губернаторы, меры, чиновники , агенты и прочая околофутбольная шушера, которых привозят на игру, завязывают шарфик, сажают в ВИП-ложу для своих с коньячком под икорку и разрешают смотреть на этот цирк.
Вот они и решают кто кого победит и на каком месте будет команда в итоге.
А быдло пусть куражится - бъют морды друг другу , прыгают с козырьков - лишь бы не задумывались - а почему все так хреново в Рассее ?
А где массовый футбол ?
Где новые Яшины, Стрельцовы ?
А нету их и уже не будет никогда , потому что начальнику надо баксы поиметь с молодежи, в команду попасть - плати , в сборную попасть - плати, наша молодежь уже знает , главное не играть красиво, а заплатить кому надо и ты в команде...
Так и получаем эти результаты в Европе, и прогресса не видно, дальше - хуже!
И вообще - при чем здесь футбол ?
neukomm
neukomm
вчера в 22:18
Так, а Пономарёв вообще кто? Что он сделал такого выдающегося, чтобы его мнение имело хоть каплю важности? С какой стати его мнение должно ВООБЩЕ интересовать кого-нибудь?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:16
Могу удивить вас с учетом цифр 1948 следующей информацией. Первый раз я попал на футбол, естественно с отцом (офицер Сов. Армии) , будучи пацаном , страшно представить даже, в 1951 г. Это была игра ЦСКА-команда г. Калинина. Отца перевели по службе в Калинин и его солдатики обеспечивали порядок на этой игре. И я смотрел тот матч и невольно стал поклонником ЦСКА. Больше всего мне почему то запомнился и понравился вратарь Никаноров. Он был весь в черном с богатырской фигурой. И вот с тех пор я и неравнодушен к нашему клубу. Сколько было за эти годы!"!!
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 22:10
Ну да - просто из квалов выйти не мог
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:00
Да, Банишевский играл в сборной и забил ПЕРВЫЙ гол нашей команды на том чемпионате корейцам, головой, после подачи углового! Только тогда это был бакинский Нефтяник, в Нефтчи его переименовали позже. Тофик Бахрамов в финале бегал с флажком и как в трансляции сказал Озеров "уверенно показал, что мяч пересёк линию ворот". Только спустя годы применив появившиеся технологии немцы смогли доказать, что мяч не пересекал линию ворот. Так что в мировом футболе помимо "Руки Бога" есть ещё и Тофик Бахрамов.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 21:53
Это и такмбыло понятно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Все верно. Я смотрел по возможности все что транслировали, но в тот год у меня родилась дочка, мы жили в общаге и было не всегда до футбола. Но я получил распределение в Калинин ((Тверь), а Володя Пономарев играл у нас за Волгу (Калинин) в нападении и его взяли в ЦСКА, где сделали правым защитником. Поэтому мы с особым вниманием следили за своим. Да, именно матч за третье место португалам проиграли. По моему в нападении у нас играл Банишевский из Нефтчи. А в финале тот случай знаменитый был, когда Тофик Бахрамов засчитал гол, а мяч вроде линию не пересек, да?
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:34
За выход в финал сборная СССР играла с ФРГ и проиграла 1:2, а португальцам мы проиграли в матче за ТРЕТЬЕ место и тоже 1:2. Пеле на том чемпионате играл, но был травмирован в игре с болгарами, а португальцы его добили окончательно, после чего со слезами на глазах Пеле заявил, что больше никогда не будет играть на ЧМ. Этот чемпиона для всё страны был ПЕРВЫМ, который транслировался в СССР.
mortid
mortid ответ alex074 (раскрыть)
вчера в 21:34
Это нужно выцарапать на скрижалях :D
alexamit
alexamit
вчера в 21:27
Даааа.Уровень нашего футбола-ниже плинтуса.Пора его хоронить.
Footbolista
Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:21
Спартак играл в ЕК в последние годы не лучше и не хуже Зенита...ЦСКА...Локо...Краснодара...
Были и яркие победы и обидные поражения...
Ну а хуже чем в этом розыгрыше играют наши клубы сыграть уже невозможно...
cska1948
cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 21:15
Федун в нашем футболе самый умный. Чтобы его клуб не полоскали из-за неудач в ЛЧ, он решил вообще там не играть! И правильно делает между прочим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 21:13
Это называется "Федун бросил перчатку Миллеру". Но Миллер не поднял, может не заметил.
beefs
beefs
вчера в 21:07
как не прискорбно, но это так...
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 21:03
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ viv (раскрыть)
    вчера в 21:01
    Вчера просто случилось чудо - на 25-й минуте хозяева уже проигрывали 0:2. Даже пропустив быки смогли оставить Севилью в десятером. И тут Краснодар решил, что лучшее - враг хорошего. За что и поплатился
    Footbolista
    Footbolista ответ Snake Plissken (раскрыть)
    вчера в 20:54
    Спартак есть...и за него не стыдно...
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ Footbolista (раскрыть)
    вчера в 20:53
    Как может быть стыдно за то, чего нет?
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 20:53
    Не стыдно только за Спартак...
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:46
    Пока в РПЛ федун и миллер создают фармклубы от которых основные клубы получают 6-12 левых очков, пока у этих людей идут соревнования кто из них лучше и качественно работает с судьями не суждено, что наш чемпионат ноль.
    ANDREY_BOY
    ANDREY_BOY
    вчера в 20:39
      Supremusnick
      Supremusnick
      вчера в 20:35
      Удручает что за десять игр ноль побед.Только ЦСКА играет приятно глазу.Краснодар просто оценивать даже нельзя там просто все переломаны .
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 20:35
      Таких чемпионатов-большинство,но в аналогичных приходится игрокам биться за доход,превышающий общенациональный раз в пять.А у нас -в тысячу(стартовая ставка) и более.И можно не биться...
      протон1
      протон1
      вчера в 20:32
      если на канале даже тина канделаки женщина рулит что говорить. матч тв. когда такие как смородская которая была. что говорить ?воруют только так. как то помню фильм ссср комедия. там этот комедийный актер продовал дом и все что там есть. еще пиджак продал тому большой то маленький. как то назывался фильм не помню. в общем пилил бабла продавал а еще соседа женить хотел. на сестре
      протон1
      протон1
      вчера в 20:30
      а это вся политика с мутко. он виноват что до этого дошли. пожинаем его плоды.
      nubom
      nubom
      вчера в 20:24
      В те времена, после такой безвольной игры, какую показал Краснодар, определенная часть игроков и тренер, вынуждены-бы были попросить у Испании политического убежища…
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 20:18
      вот этот комментарий ближе к реальности. Только ничего не изменится. Всех всё устраивает.
      Сп62
      Сп62
      вчера в 20:13
      Пономарёв дествительно играл в ЦСКА и сборной правым защитником, причём в совершенстве владел таким футбольным приёмом, как подкат. Большой был мастер.
      drug01
      drug01
      вчера в 20:03
      У каждого свое мнение и они отличаются друг от друга
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 20:03
      Хотел бы заметить, что Владимир Пономарев не нападающий, а правый защитник. И в ЦСКА, и в сб.СССР выступал под № 2, на ЧМ-1966 в Англии, где наша сборная заняла 4 место, проиграв Португалии матч за выход в финал. За Португалию играл Эйсебио - лучший нападающий Европы на тот момент (Пеле не играл из-за травмы)
      Это был первый чемпионат, который я смотрел по ТВ. Так что Пономарев лишь в ранней молодости играл в нападении, а когда пришел в ЦСКА стал защитником.
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