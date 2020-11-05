Гаджиев: «Результаты в ЛЧ — закономерный итог развития нашего футбола»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о результатах российских клубов в Лиге чемпионов. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» в трёх турах группового этапа не одержали ни одной победы.
Двух мнений быть не может. У «Краснодара» много поклонников в России. Этот клуб заслуживает симпатии за продвижение футбола, преданность игре. Поэтому поражение «быков» в Севилье стало ударом. Понятно, что испанцы выше классом. Но вести 2:0, иметь численный перевес — и проиграть… Это был тот случай, когда команда Мурада Мусаева не реализовала свой потенциал. Большинство футболистов сыграли ниже своих возможностей. «Севилья» в меньшинстве заставила наших отбиваться — потому что чувствовала безволие в действиях соперника. Вот это и разочаровало.
Мы и в прошлых еврокампаниях тоже играли не очень хорошо. Так что это не случайность, скорее закономерный итог развития нашего клубного футбола. Россия теряет позиции в Европе. Потому что в динамике развития игры мы уступаем европейским топ-лигам. Лет 15 назад мы были ближе к них. В нулевые брали еврокубки. А сейчас с каждым годом ухудшаем свои позиции. Выход только один — серьезно взяться за резерв. В Европе даже из госбюджета выделяются значительные суммы на подготовку молодежи. Например, так происходит в Германии. Там клубы и правительство объединили свои усилия. Нужен ресурс, тренеры, улучшенная система подготовки. Конкурировать по-другому мы не сможем. Новых вложений в клубы уже не будет. Разве что в «Зените», но это же не весь наш футбол.
Также недавно Гаджиев высказался о своей тренерской карьере.
А сейчас - ну как ты сможешь конкурировать с теми же китайскими и американскими компаниями?!!!!!!!!!!!!!!Даже построй ты 1000 заводов по производсту электроники,то все равно конкуренцию мы им составить не сможем,ввиду уже сложившегося рынка!!!!!!!!!!!!!!!!Тут нужно нечто прорывное,что на поколение или два,будет превосходить сегодняшние аналоги,вот только в этом случае мы ворвемся в этот рынок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А сейчас - ну как ты сможешь конкурировать с теми же китайскими и американскими компаниями?!!!!!!!!!!!!!!Даже построй ты 1000 заводов по производсту электроники,то все равно конкуренцию мы им составить не сможем,ввиду уже сложившегося рынка!!!!!!!!!!!!!!!!Тут нужно нечто прорывное,что на поколение или два,будет превосходить сегодняшние аналоги,вот только в этом случае мы ворвемся в этот рынок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вот по футболу-полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вот по футболу-полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лямом больше,лямом меньше не суть важно
Лямом больше,лямом меньше не суть важно
Вот посади сапожника править балом, да еще плохого сапожника вот и получили рваные сапоги, которые ремонту не подлежат , а только покупки новой обуви.
Новые современные и идейные люди нужны в РФС, которые понимают как игру, так и всю футбольную кухню.
Вот посади сапожника править балом, да еще плохого сапожника вот и получили рваные сапоги, которые ремонту не подлежат , а только покупки новой обуви.
Новые современные и идейные люди нужны в РФС, которые понимают как игру, так и всю футбольную кухню.