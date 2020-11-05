ГлавнаяНовости

Гаджиев: «Результаты в ЛЧ — закономерный итог развития нашего футбола»

вчера, 18:47

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о результатах российских клубов в Лиге чемпионов. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» в трёх турах группового этапа не одержали ни одной победы.

Двух мнений быть не может. У «Краснодара» много поклонников в России. Этот клуб заслуживает симпатии за продвижение футбола, преданность игре. Поэтому поражение «быков» в Севилье стало ударом. Понятно, что испанцы выше классом. Но вести 2:0, иметь численный перевес — и проиграть… Это был тот случай, когда команда Мурада Мусаева не реализовала свой потенциал. Большинство футболистов сыграли ниже своих возможностей. «Севилья» в меньшинстве заставила наших отбиваться — потому что чувствовала безволие в действиях соперника. Вот это и разочаровало.

Мы и в прошлых еврокампаниях тоже играли не очень хорошо. Так что это не случайность, скорее закономерный итог развития нашего клубного футбола. Россия теряет позиции в Европе. Потому что в динамике развития игры мы уступаем европейским топ-лигам. Лет 15 назад мы были ближе к них. В нулевые брали еврокубки. А сейчас с каждым годом ухудшаем свои позиции. Выход только один — серьезно взяться за резерв. В Европе даже из госбюджета выделяются значительные суммы на подготовку молодежи. Например, так происходит в Германии. Там клубы и правительство объединили свои усилия. Нужен ресурс, тренеры, улучшенная система подготовки. Конкурировать по-другому мы не сможем. Новых вложений в клубы уже не будет. Разве что в «Зените», но это же не весь наш футбол.

Также недавно Гаджиев высказался о своей тренерской карьере.

Все новости
Мостовой: «0 побед наших клубов в 12 матчах — безобразие. Дело не в лимите»
Сегодня, 03:02 Комментарии1
Бестолковый Эджуке и три гола за девять минут. ЦСКА проиграл «Фейеноорду»
Сегодня, 02:30Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
Селюк: «Хотел Ганчаренко уехать в Беларусь — пусть едет. Так будет лучше»
Сегодня, 02:02 Комментарии4
Ганчаренко: «Во 2-м тайме ЦСКА не очень хорошо смотрелся в центре поля»
Сегодня, 01:48 Комментарии15
Иванов: «„Урал“ намерен биться за победу в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 01:43 Комментарии1
Кучаев: «ЦСКА допустил много ошибок, которые приводили к пропущенным голам»
Сегодня, 01:34 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:06
Не надо говорить про советскую электронику!!!!!!!!!!!!!Мы отставали от запада в этом плане на десятилетия!!!!!!!!!!!!!!!А все из за упертости гненсеков, лишь бы ни как на западе!!!!!!!!!!!!!!!Я люблю СССР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но политика,особенно в сфере производства,электроники,финансов-это был каменный век если честно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тот же Китай развивался как и коммунистическое государство,но в тоже время беря все лучшее с запада,а у нас такого не было к сожалению!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А сейчас - ну как ты сможешь конкурировать с теми же китайскими и американскими компаниями?!!!!!!!!!!!!!!Даже построй ты 1000 заводов по производсту электроники,то все равно конкуренцию мы им составить не сможем,ввиду уже сложившегося рынка!!!!!!!!!!!!!!!!Тут нужно нечто прорывное,что на поколение или два,будет превосходить сегодняшние аналоги,вот только в этом случае мы ворвемся в этот рынок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сп62
Сп62 ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 21:45
В советское время я работал в электронной промышленности и темпы её развития на много опережали темпы роста в Китае. Один ВНИИМЭТ рассчитывал создать (и уже была готова инфраструктура) производство с численностью в 150000 работников. Затем эта инфраструктура по частям была отдана производству Фольксвагена, Вольва и пр.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:32
Может пора уже пнуть Мусаева!
Valeron112
Valeron112
вчера в 21:10
Одно поражает...известные люди высказываются о выступлении наших в лч с позиции "клубы должны брать очки"....не ссылаясь на состав, ситуацию перед игрой и тд.и тп....Вот даже В Уткин сдержан😱.
112910415
112910415
вчера в 21:02
строили мы, строили ...
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:47
Ну не согласен тут!!!!!!!!!!!!!!Есть всего две страны в мире,которые сами на 100% могут обеспечить как авиастроение ,космос и электронника!!!!!!!!!!!!!!!Это США и Китай,в электронники еще и Япония и всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Что же касается именно военной продукции,то сюда и Россия входит,на ровне с Китаем и США!!!!!!!!!!!!!!!!

А вот по футболу-полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:25
Целиком и полностью согласен. Угоблен не только футбол. Угроблены целые отрасли. Авиация, космос, электронная промышленность. 70% комплектующих для нашего Супер Джета импортные. Не мудрено, что и 70% игроков ПФЛ импортные. А раз мы забили на свой детский футбол, значит мы требуем отмены лимита, чтобы 100% игроков были из-за рубежа.
протон1
протон1
вчера в 20:02
прав Гмг. ну что бы не делали все равно волк в лес смотрит. им бы лижби пилить. зачем им футбол7. столько стадионов нет в мире как у нас красивых. не играааюьтт
протон1
протон1
вчера в 20:00
вот еще один специалист хороший без работы. единственный живой тренер который выиграл олимпиаду в москве по футболу. и много заслуг. просто философ и догмат своего дела. вот почему его не приглашают? он может по полкам семака и карпина и других раставить . вот мозг. бышовец например никакой. опозорил футбол когда был тртенером сборной
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:59
Из госбюджета бОльшая часть денег, если не вся, всё равно уйдёт на распилы, а не на развитие детского футбола, потому что это воровская коррумпированная страна во всех эшелонах власти с захватившей её бандитской шайкой олигархов и приближенных к ним чиновников под прикрытием самопереизбирающегося, самообнуляющегося, самовоздвигающегося гаранта со своей конституцией, гарантирующей вечное царствование на фоне многомиллионной нищающей людской массы. Короче, где эта вымирающая и нищая страна с красивой внешней обёрткой, там и её футбол, как прямо пропорционально зависимое отражение - в ZHОПЕ!
serh62
serh62
вчера в 19:55
и для чего нам нужен рейтинг в УЕФА??? чтобы не 4 а 6или 7 команд позорились ? достаточно того что есть сейчас или даже 3 хватит. 1 чемпион, второй обладатель кубка и 3 команда занявшая 2е место... больше никто не нужен
Жека10
Жека10
вчера в 19:43
а чего им пыхтеть то,если получат за матч по несколько сотен тысяч?Ну постараются получат по пол ляма,а нет то и так норм.Это ж не за 20 тысяч руб.в месяц ишачить,как многие наши граждане.
Лямом больше,лямом меньше не суть важно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:42
Надо урезать футболистам зарплаты и повысить для них налоги.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:39
Ссылаясь но поражения в еврокубках попросить больше денег из бюджета на развитие футбола - воистину проигрышных положений не бывает.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:39
Дятьки из РФС убили наш футбол , а сами видимо нагрелись на этом. Жаль , что наш футбол умирает.
Вот посади сапожника править балом, да еще плохого сапожника вот и получили рваные сапоги, которые ремонту не подлежат , а только покупки новой обуви.
Новые современные и идейные люди нужны в РФС, которые понимают как игру, так и всю футбольную кухню.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:37
Это результат нашего недорозвития в футболе
particular
particular
вчера в 19:33
Это итог не развития, а деградации...
nubom
nubom ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:29
.... но меньше...
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 19:15
В Головном офисе Газпрома в любого встретившегося можно пальцем ткнуть и посадить на княжение в футболе.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:14
"...закономерный итог развития нашего футбола"? И Вы,уважаемый профессор,приложили к этому свой талант.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 19:08
ну как тебе страна под "манагерами" живётся ?
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:05
А в руководстве есть хоть один кто волокёт в футболе
Supremusnick
Supremusnick
вчера в 19:04
Маленькое уточнение. Не ""Развития"" , а ""Неразвития""
drug01
drug01
вчера в 18:59
Зато у нас футбол любят лучше!!!!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:57
Доразвивали футбол...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 18:49, ред.
что заслужили то и получили
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100