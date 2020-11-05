Гаджиев: «Результаты в ЛЧ — закономерный итог развития нашего футбола»

Заслуженный тренер России высказался о результатах российских клубов в Лиге чемпионов. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» в трёх турах группового этапа не одержали ни одной победы.

Двух мнений быть не может. У «Краснодара» много поклонников в России. Этот клуб заслуживает симпатии за продвижение футбола, преданность игре. Поэтому поражение «быков» в Севилье стало ударом. Понятно, что испанцы выше классом. Но вести 2:0, иметь численный перевес — и проиграть… Это был тот случай, когда команда Мурада Мусаева не реализовала свой потенциал. Большинство футболистов сыграли ниже своих возможностей. «Севилья» в меньшинстве заставила наших отбиваться — потому что чувствовала безволие в действиях соперника. Вот это и разочаровало.

Мы и в прошлых еврокампаниях тоже играли не очень хорошо. Так что это не случайность, скорее закономерный итог развития нашего клубного футбола. Россия теряет позиции в Европе. Потому что в динамике развития игры мы уступаем европейским топ-лигам. Лет 15 назад мы были ближе к них. В нулевые брали еврокубки. А сейчас с каждым годом ухудшаем свои позиции. Выход только один — серьезно взяться за резерв. В Европе даже из госбюджета выделяются значительные суммы на подготовку молодежи. Например, так происходит в Германии. Там клубы и правительство объединили свои усилия. Нужен ресурс, тренеры, улучшенная система подготовки. Конкурировать по-другому мы не сможем. Новых вложений в клубы уже не будет. Разве что в «Зените», но это же не весь наш футбол.