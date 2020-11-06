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Бубнов: «ЦСКА явно „поплыл“ после 1-го мяча, а „Фейеноорд“ пошёл добивать»

сегодня, 06:55
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

До определённого момента игра была абсолютно равной и вообще не предвещала подобного развития событий. ЦСКА не садился в оборону, старался контролировать мяч, и в средней зоне у него это получалось. Другое дело, что не хватало остроты у чужих ворот — хоть какая-то опасность исходила лишь от Влашича и Эджуке. Тому же Сигурдссону явно было тяжело в роли центрального нападающего, так что, возможно, стоило сразу выпускать Чалова.

Безусловно, сильно сказалась травма Марио Фернандеса в первом тайме. Потеря ключевого игрока вынудила ЦСКА перестраиваться, в результате чего Марадишвили играл не на привычной позиции.

Впрочем, и без Марио ЦСКА смотрелся уверенно и не должен был допускать такого провала в середине второго тайма. Кто мог представить, что армейцы по такой игре менее чем за десять минут пропустят три мяча? При этом голы совсем не вытекали из логики матча. Первый стал следствием неудачного падения Марадишвили, после которого голландцы всё здорово разыграли. Второй — шикарный удар из-за пределов штрафной, что в целом стечение обстоятельств. А в третьем была красивая комбинация, но, похоже, с положением «вне игры», и тут ВАР не мог помочь.

ЦСКА явно «поплыл» после первого мяча, а «Фейеноорд» не стал охранять победный счёт и пошёл добивать соперника. Не в характере голландцев отходить в оборону после забитого мяча — они стараются играть в атаку все 90 минут. Гол их окрылил, и они понеслись развивать преимущество до крупного. Наверное, их победу можно назвать заслуженной в том смысле, что они свои редкие моменты реализовали, а ЦСКА — нет. Но с точки зрения игрового преимущества «Фейеноорд» на столь крупный счет не наиграл.

Чувствуется, что армейцы пока не выдерживают плотный график. Всё-таки с точки зрения международного опыта ЦСКА всё ещё слишком молодая команда.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:46, ред.
Прочитайте внимательнее четыре первые строчки предпоследнего абзаца, и вы поймёте, чем наши клубы отличаются от зарубежных.
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 13:36
Тогда там игроки нормальные были и лимита не было
112910415
112910415
сегодня в 12:49
без руля и без ветрил
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 11:05
Вступили как то болельщики в общество давно организованное Спартаком!))
Ezhil
Ezhil
сегодня в 10:33, ред.
Если не Фейеноорд, то кто?
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:29
Закрой Влашича и команда коней не представляет опасности. Гыгыгы
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 09:33
Собрались как то болельщики Краснодара, Зенита, цска и Локо... и организовали общество анонимных Стыдоголиков :)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:15, ред.
У ЦСКА есть еще возможность все исправить. Впереди три матча, и соперники такие, которых можно побеждать. Главное, разобраться в в проблемах. Но может быть, что армейцы готовы будут пожертвовать Лигой Европы ради успеха в РПЛ. Так как после трёх туров в еврокубках складывается впечатление, что ни одна наша команда не будет обременена играть весной на два фронта. Если уж да же коронавирусный Лацио увозит очки из Питера, о чем вообще можно говорить.
Antikony
Antikony
сегодня в 09:14
Голланды забили четыре мяча, Ганчаренко должен был по традиции сбежать.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:06
Вот до чего довели ручные судьи , убили футбол в России !
Свиноконь
Свиноконь
сегодня в 08:58
Хорошо хоть не 5-0 проиграли, не повторили подвиг с Лудогорцем.
nubom
nubom
сегодня в 08:53
Не поплыл, а всплыл...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 08:38
Кони уже привыкли постоянно влетать в ЕК и вспоминать древнюю историю своей случайной победы полтора десятка лет назад...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:33
Плыть наши клубы научились.
Faustello
Faustello
сегодня в 08:29
Хорошо то как! Не одному мне стыдно!))))
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:27
Все плывут следом за бригантиной, "флагманом" российского футбола.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:56, ред.
Со стыда готов провалиться за такую игру ЦСКА и всего российского футбола. Вчера опять проявилась прошлогодняя болезнь.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 07:49
Пора убирать Гончаренко !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:31
Просто жесть!
beefs
beefs
сегодня в 07:27
Опять достойно проиграли...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:22
Наши команды никак не могут войти в ритм.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:14
Ганчаренко не впервые делает такую тактическую ошибку после чего в течении нескольких минут влетаем 2-3 мяча.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:01
Кони перед всеми плывут...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:00
Надо не плыть, а играть с полной отдачей.
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