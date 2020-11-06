Бубнов: «ЦСКА явно „поплыл“ после 1-го мяча, а „Фейеноорд“ пошёл добивать»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (1:3).

До определённого момента игра была абсолютно равной и вообще не предвещала подобного развития событий. ЦСКА не садился в оборону, старался контролировать мяч, и в средней зоне у него это получалось. Другое дело, что не хватало остроты у чужих ворот — хоть какая-то опасность исходила лишь от Влашича и Эджуке. Тому же Сигурдссону явно было тяжело в роли центрального нападающего, так что, возможно, стоило сразу выпускать Чалова.

Безусловно, сильно сказалась травма Марио Фернандеса в первом тайме. Потеря ключевого игрока вынудила ЦСКА перестраиваться, в результате чего Марадишвили играл не на привычной позиции.

Впрочем, и без Марио ЦСКА смотрелся уверенно и не должен был допускать такого провала в середине второго тайма. Кто мог представить, что армейцы по такой игре менее чем за десять минут пропустят три мяча? При этом голы совсем не вытекали из логики матча. Первый стал следствием неудачного падения Марадишвили, после которого голландцы всё здорово разыграли. Второй — шикарный удар из-за пределов штрафной, что в целом стечение обстоятельств. А в третьем была красивая комбинация, но, похоже, с положением «вне игры», и тут ВАР не мог помочь.

ЦСКА явно «поплыл» после первого мяча, а «Фейеноорд» не стал охранять победный счёт и пошёл добивать соперника. Не в характере голландцев отходить в оборону после забитого мяча — они стараются играть в атаку все 90 минут. Гол их окрылил, и они понеслись развивать преимущество до крупного. Наверное, их победу можно назвать заслуженной в том смысле, что они свои редкие моменты реализовали, а ЦСКА — нет. Но с точки зрения игрового преимущества «Фейеноорд» на столь крупный счет не наиграл.