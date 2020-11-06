ГлавнаяНовости

Дворкович о клубах РПЛ в еврокубках: «Это не позор. Наши команды стараются»

сегодня, 18:07

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович порассуждал о выступлении российских клубов в еврокубках. Ни один из четырех клубов РПЛ до сих пор не добился ни одной победы.

Никогда не надо по отношению к спортсменам и клубам употреблять слово позор. Мы видим, что все наши команды борются и стараются, значит, это не позор. Просто пока не удается достичь результата. В большей части матчей были шансы на более высокие результаты.

Игра «Локомотива» в матчах с «Баварией» и «Атлетико» уж точно не была позорной. Это были хорошие матчи! С немцами ничья была бы более справедливым результатом. ЦСКА в матче с «Динамо» мог рассчитывать на три очка, «Зенит» с «Лацио» мог удержать победу, а «Краснодар», ведя 2:0, мог играть по-другому. Странно, что ребята полностью отдали инициативу. Вопросы есть, но позором я бы это не назвал.

Все новости
Аршавин: «Стало сложнее говорить о „Зените“ на ТВ, когда я возглавил отдел»
Сегодня, 23:12 Комментарии5
Гендиректор «Уфы»: «Игра была наша, „Сочи“ местами отбивался»
Сегодня, 22:40 Комментарии4
Губерниев: «„Зенит“ — для внутреннего пользования, а не для внешнего»
Сегодня, 21:32 Комментарии19
Валуев — о клубах РПЛ в еврокубках: «Стоит подумать, чтобы наказать рублём»
Сегодня, 19:37 Комментарии28
Созин: «Сейчас рано кричать о позоре клубов РПЛ в еврокубках»
Сегодня, 18:41 Комментарии21
Лебедев: «Дюкову и Прядкину стоит задуматься, что не так с нашим футболом»
Сегодня, 16:46 Комментарии53
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 23:00
О, мы помним, как Дворкович "старался" - сокращал медпункты, пригородные электрички и т. д. Этакой а-ля Чубайс в миниатюре.
David Young
David Young ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 20:45
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:06
Стараться на жене нужно или на любовнице. А здесь футболисты на поле должны умирать, отрабатывая свои баснословные контракты. А они как привыкли ходить пешком по полю в РФПЛ, так и продолжают это делать в ЕК. Успех выступления в разрез денежного оклада не входит. Потом рассказывать про потери в составе, про усталость, отсутствие ротации и.т.п. Почему условно австрийские клубы пытаются играть в современный футбол, а наши нет? У них что, футболисты не из плоти и крови как наши, а кибернетические организмы не знающие усталости? И о зарплатах футболистов в ведущих клубах РФПЛ они наверное только мечтают. Очень бы хотелось Вас всех услышать, когда на сию проблему обратит взор сам ВВП. Вы же в воздухе переобуваться начнете, землю рыть и кричать, что давно все видели и говорили что у нас что-то не ладно и с этим нужно что-то делать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:05
И я бы не назвал это позором. Это ПОЗОРИЩЕ!!
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 19:20
и обгонит так же и Австрия
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 19:20
Хватит пить таблетки!!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 19:15
Позор может быть и не для клубов, а вот для нашего всего футбола позор самый настоящий. И здесь уже точно виноваты не только игроки.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 19:04
Бред полный. фигню несет. 12 игр - 0 побед. Какое тут старание?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 18:36
Это позор.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:28
Прошу отнестись к этому с пониманием!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:27
Уж очень постарались так, что Бельгия нас догоняет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:26
Наши команды тоже очень стараются,отбыть номер!
112910415
112910415
сегодня в 18:21
но всё же в ряде случаев старались немножко позорно ...
beefs
beefs
сегодня в 18:14
а что поделаешь если у нас такой уровень футбола...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:14
А не много тогда сладкого и вкусного получают эти наши современные Сизифы?Царёк-то был наказан бесцельным,тяжёлым и бессмысленным трудом,не имеющим перспектив для завершения,без назначения "пожизненной ренты"!!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:14
Не все стараются
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:13
позором это не назвать.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:12, ред.
Так же как и правительство старалось)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100