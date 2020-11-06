Дворкович о клубах РПЛ в еврокубках: «Это не позор. Наши команды стараются»

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович порассуждал о выступлении российских клубов в еврокубках. Ни один из четырех клубов РПЛ до сих пор не добился ни одной победы.
Никогда не надо по отношению к спортсменам и клубам употреблять слово позор. Мы видим, что все наши команды борются и стараются, значит, это не позор. Просто пока не удается достичь результата. В большей части матчей были шансы на более высокие результаты.
Игра «Локомотива» в матчах с «Баварией» и «Атлетико» уж точно не была позорной. Это были хорошие матчи! С немцами ничья была бы более справедливым результатом. ЦСКА в матче с «Динамо» мог рассчитывать на три очка, «Зенит» с «Лацио» мог удержать победу, а «Краснодар», ведя 2:0, мог играть по-другому. Странно, что ребята полностью отдали инициативу. Вопросы есть, но позором я бы это не назвал.