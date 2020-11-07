«Зенит» продолжает интересоваться Эррерой из «Атлетико»

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Атлетико» Эктора Эрреры.
Сообщается, что будущее 30-летнего футболиста в испанском клубе оказалось под вопросом после прихода в команду полузащитника Жоффре Кондогбиа.
За ситуацией также внимательно следит «Порту», однако «Зенит» готов сделать более выгодное в финансовом плане предложение.
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МЫ И ТАК ПЛАТИМ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ НЕМЦЕВ
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ФК Зенит создает новый клуб "Зенит - за 30"
Как идейка?
ФК Зенит создает новый клуб "Зенит - за 30"
Как идейка?
ЭДИСОН КАВАНИ
32 года, «ПСЖ»
Цена: 40 млн евро
ВИЛЛИАН
31 год, «Челси»
Цена: 35 млн евро
НЕМАНЬЯ МАТИЧ
31 год, «МЮ»
Цена: 25 млн евро
ДРИС МЕРТЕНС
32 года, «Наполи»
Цена: 25 млн евро
ДАВИД СИЛВА
33 года, «Манчестер Сити»
Цена: 20 млн евро
ЛУКА МОДРИЧ
34 года, «Реал»
Цена: 20 млн евро
ТОБИ АЛДЕРВЕЙРЕЛД
30 лет, «Тоттенхэм»
Цена: 40 млн евро
БЛЕЗ МАТЮИДИ
32 года, «Ювентус»
Цена: 22 млн евро
ЭДИСОН КАВАНИ
32 года, «ПСЖ»
Цена: 40 млн евро
ВИЛЛИАН
31 год, «Челси»
Цена: 35 млн евро
НЕМАНЬЯ МАТИЧ
31 год, «МЮ»
Цена: 25 млн евро
ДРИС МЕРТЕНС
32 года, «Наполи»
Цена: 25 млн евро
ДАВИД СИЛВА
33 года, «Манчестер Сити»
Цена: 20 млн евро
ЛУКА МОДРИЧ
34 года, «Реал»
Цена: 20 млн евро
ТОБИ АЛДЕРВЕЙРЕЛД
30 лет, «Тоттенхэм»
Цена: 40 млн евро
БЛЕЗ МАТЮИДИ
32 года, «Ювентус»
Цена: 22 млн евро