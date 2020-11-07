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«Зенит» продолжает интересоваться Эррерой из «Атлетико»

сегодня, 11:51

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Атлетико» Эктора Эрреры.

Сообщается, что будущее 30-летнего футболиста в испанском клубе оказалось под вопросом после прихода в команду полузащитника Жоффре Кондогбиа.

За ситуацией также внимательно следит «Порту», однако «Зенит» готов сделать более выгодное в финансовом плане предложение.

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Все комментарии
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 13:00
Не че купят - усилят зенит 2,а там может с ФНЛ зенит 3 выйдет( не дай бог конечно)
112910415
112910415
сегодня в 12:59
Эррера точно спасёт !
brauning.86
brauning.86
сегодня в 12:54
оПЯТЬ СТОИМОСТЬ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОВЫСЯТ
МЫ И ТАК ПЛАТИМ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ НЕМЦЕВ
СЕМА МОЖЕТ ВЫРВСТИШЬ ВТОРОГО АРШАВИНА?
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 12:53
А где ещё есть футболисты кому за 30?
ФК Зенит создает новый клуб "Зенит - за 30"
Как идейка?
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 12:50
И что молодые свои показывают? Даже развития нет.Посмотри на еврокубки.Не ленись.Даже азерботам продули.Своих навалом.Только в Премьер лиге --сотни.И что ???????
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:47
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 12:46
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 12:40
      Очередной отмыв народного бабла.
      Zenit_84
      Zenit_84
      сегодня в 12:36
      надо кого-то брать на усиление, а не на скамью
      Ростов-Уфа-Химки
      Ростов-Уфа-Химки
      сегодня в 12:35, ред.
        oFANATo
        oFANATo
        сегодня в 12:32
        Предлагаю зениту обратить внимание на игроков у которых в 2020-м заканчиваются контракты в своих клубах и они точно усилят отряд пенсионеров клуба с берегов Невы)))

        ЭДИСОН КАВАНИ
        32 года, «ПСЖ»
        Цена: 40 млн евро

        ВИЛЛИАН
        31 год, «Челси»
        Цена: 35 млн евро

        НЕМАНЬЯ МАТИЧ
        31 год, «МЮ»
        Цена: 25 млн евро

        ДРИС МЕРТЕНС
        32 года, «Наполи»
        Цена: 25 млн евро

        ДАВИД СИЛВА
        33 года, «Манчестер Сити»
        Цена: 20 млн евро

        ЛУКА МОДРИЧ
        34 года, «Реал»
        Цена: 20 млн евро

        ТОБИ АЛДЕРВЕЙРЕЛД
        30 лет, «Тоттенхэм»
        Цена: 40 млн евро

        БЛЕЗ МАТЮИДИ
        32 года, «Ювентус»
        Цена: 22 млн евро
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        сегодня в 12:32
        Либо лазарет в зените недоукомплектован, либо Сочи!)))
        Союзник противников
        Союзник противников
        сегодня в 12:28
        "Зенит" интересует всё,что движется.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        сегодня в 12:26
        Да пусть берут,жалко чтоли!
        Ilya Seedyakin
        Ilya Seedyakin ответ viv (раскрыть)
        сегодня в 12:22
        30летними а еще хромыми и убогими! Вообще тренд в последнее время - если футболист побывал в большом клубе, значит, надо брать! Ничего, что гранды тоже иногда ошибаются?
        А чемпион то не настоящий
        А чемпион то не настоящий
        сегодня в 12:17
        На лавку к малкому и цыгану пойдет за очередные 30 лям
        particular
        particular
        сегодня в 12:15
        Конкуренция в составе может заставить ушастого услышать питерский интерес...
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 12:11
        Омолаживать состав надо, а не ветеранов собирать...
        viv
        viv
        сегодня в 12:06
        30-ти летними может интересоваться только Зенит, мало им своих пенсионеров.
        Supremusnick
        Supremusnick
        сегодня в 11:57
        в свете последних событий наших клубов в ЕК .На любую похожую новость реагируется примерно так.......-Зачем.
        beefs
        beefs
        сегодня в 11:55
        опять полетели народные...
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