«Зенит» продолжает интересоваться Эррерой из «Атлетико»

1604739066

сегодня, 11:51

«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Атлетико» .

Сообщается, что будущее 30-летнего футболиста в испанском клубе оказалось под вопросом после прихода в команду полузащитника Жоффре Кондогбиа.

За ситуацией также внимательно следит «Порту», однако «Зенит» готов сделать более выгодное в финансовом плане предложение.