Гунько намекнул на продолжение тренерской карьеры в Армении

Экс-наставник «Химок» Дмитрий Гунько может возглавить клуб из Армении.
Специалист выложил фото на фоне павильона «Армения» на ВДНХ. Ранее в СМИ была информация, что речь идет о клубе «Арцах».
Экс-наставник «Химок» Дмитрий Гунько может возглавить клуб из Армении.
Специалист выложил фото на фоне павильона «Армения» на ВДНХ. Ранее в СМИ была информация, что речь идет о клубе «Арцах».
- Прославленный тренер России Дима Гунько едет покорять Армению!!!
- Прославленный тренер России Дима Гунько едет покорять Армению!!!
тренер-то звёзд с неба не хватает !
тренер-то звёзд с неба не хватает !