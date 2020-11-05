ГлавнаяНовости

Гунько намекнул на продолжение тренерской карьеры в Армении

сегодня, 12:36

Экс-наставник «Химок» Дмитрий Гунько может возглавить клуб из Армении.

Специалист выложил фото на фоне павильона «Армения» на ВДНХ. Ранее в СМИ была информация, что речь идет о клубе «Арцах».

Все новости
Агент: «Вагнер ждёт предложения от ЦСКА? Ничего не знаю об этом»
Сегодня, 14:07 Комментарии9
СлухиСолтмурад Бакаев может вернуться в «Спартак» за 4.5 млн евро
Вчера, 09:10 Комментарии12
СлухиЦСКА может подписать ещё одного Фукса
Вчера, 09:04 Комментарии26
Слухи«Спартак» готов продать Педро Рошу во «Фламенго» за 6 млн евро
03 ноября Комментарии26
Агент: «„Спартак“ не интересовался Шапи»
02 ноября Комментарии22
Агент: «„Ювентус“ отказался продавать Ругани в „Зенит“ за 30 млн евро»
01 ноября Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 13:51
Мхитар Гунькян...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:34
Армянское радио :
- Прославленный тренер России Дима Гунько едет покорять Армению!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:16
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:05
    может, хоть там что-то выйдет ...
    тренер-то звёзд с неба не хватает !
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 12:48
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      сегодня в 12:40
      По контракту в армию Армении? В НК сейчас не спокойно, но что делать если тренер никудышный!
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 12:38
      Он прямым текстом сказал!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100