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Хави может возглавить «Барселону» следующим летом и пригласить Санчо

сегодня, 13:39

В «Барселоне» могут наступить серьезные перемены после выборов нового президента клуба.

Как сообщается, главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман может быть уволен до конца нынешнего сезона. Следующим летом команду может возглавить бывшая легенда «Барселоны» Хави, который сейчас работает в катарском «Аль-Садде».

Отмечается, что Хави хотел бы продолжить политику омоложения состава, которую в этом сезоне начал Куман. Экс-полузащитник каталонского клуба считает, что ему будет тяжело руководить своими бывшими партнёрами по команде, поэтому Хави намерен пригласить в «Барселону» новых футболистов. Испанский специалист рассчитывает подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, который в будущем должен стать лидером команды вместе с Анссумане Фати.

Напомним, что контракт Хави с «Аль-Саддом» истекает в 2021 году.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:21
А поможет ли это Барсе?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:08
Куман уже успел попасть в немилость к Меське. Быть скорому увольнению.
drug01
drug01
сегодня в 13:53
Это все проекты надо хорошо взвесить!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:53
Хави конечно - это великий футболист и его возвращение в Барселону рано или поздно случилось бы. Но вот именно сейчас его назначение на пост главного тренера будет большим риском для команды, которая и так в полуразваленном состоянии, а опыта тренерского у Хави просто минимум. В клубе явно нездоровая атмосфера, результаты не впечатляют. И Хави без опыта работы в серьезных клубах придет на эти развалины. Что он сможет??? Опять перестройка, опять новые игроки??? Сейчас даже трудно предположить что будет с Барселоной в ближайшее время. Без серьезных вливаний исправить ситуацию будет очень сложно, а с финансами у Барселоны очень большие проблемы.
Будущее команды в густом тумане. И когда он рассеется , никто предсказать не сможет.
Ждем перемен.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 13:52
Я почему-то уверен, что Куман провалится. Да и помогут..
shlifen
shlifen
сегодня в 13:51
Хави может и возглавит Барсу следующим летом, но вот просто "пригласить" Санчо, будет маловато - Боруссия захочет те же самые 100-120, а будут ли они у Барсы в следующем году - тот ещё вопрос... Плюс у многих коллективов деньги точно будут, так что и без борьбы взять Санчо не получится... =(
Одно очевидно, Санчо следующим летом продадут (замену ему уже нашли) остаётся вопрос - кому? =))
David Young
David Young
сегодня в 13:40
Вряд ли это случится так скоро, разве что только если Куман совсем уж провалит сезон.
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