Хави может возглавить «Барселону» следующим летом и пригласить Санчо

В «Барселоне» могут наступить серьезные перемены после выборов нового президента клуба.
Как сообщается, главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман может быть уволен до конца нынешнего сезона. Следующим летом команду может возглавить бывшая легенда «Барселоны» Хави, который сейчас работает в катарском «Аль-Садде».
Отмечается, что Хави хотел бы продолжить политику омоложения состава, которую в этом сезоне начал Куман. Экс-полузащитник каталонского клуба считает, что ему будет тяжело руководить своими бывшими партнёрами по команде, поэтому Хави намерен пригласить в «Барселону» новых футболистов. Испанский специалист рассчитывает подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, который в будущем должен стать лидером команды вместе с Анссумане Фати.
Напомним, что контракт Хави с «Аль-Саддом» истекает в 2021 году.
Одно очевидно, Санчо следующим летом продадут (замену ему уже нашли) остаётся вопрос - кому? =))
Одно очевидно, Санчо следующим летом продадут (замену ему уже нашли) остаётся вопрос - кому? =))
Будущее команды в густом тумане. И когда он рассеется , никто предсказать не сможет.
Ждем перемен.
Всем здоровья.
Будущее команды в густом тумане. И когда он рассеется , никто предсказать не сможет.
Ждем перемен.
Всем здоровья.