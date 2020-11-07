Хави может возглавить «Барселону» следующим летом и пригласить Санчо

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сегодня, 13:39

В «Барселоне» могут наступить серьезные перемены после выборов нового президента клуба.

Как сообщается, главный тренер «сине-гранатовых» может быть уволен до конца нынешнего сезона. Следующим летом команду может возглавить бывшая легенда «Барселоны» Хави, который сейчас работает в катарском «Аль-Садде».

Отмечается, что Хави хотел бы продолжить политику омоложения состава, которую в этом сезоне начал Куман. Экс-полузащитник каталонского клуба считает, что ему будет тяжело руководить своими бывшими партнёрами по команде, поэтому Хави намерен пригласить в «Барселону» новых футболистов. Испанский специалист рассчитывает подписать вингера дортмундской «Боруссии» , который в будущем должен стать лидером команды вместе с .

Напомним, что контракт Хави с «Аль-Саддом» истекает в 2021 году.