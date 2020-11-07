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Хамес рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:33

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес рассказал, что в 2012 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Тогда колумбиец выступал в составе «Порту», а через сезон перебрался в «Монако».

Это было в 2012 году. «Манчестер Юнайтед» сделал мне предложение, но в итоге переход не состоялся по неизвестной мне причине. Потом я оказался во Франции [в «Монако»].

Я всегда хотел играть в большом клубе, я болел за «Манчестер Юнайтед» с детства. В их составе выступали Рио Фердинанд, Райан Гиггз, Пол Скоулз и ещё много великолепных футболистов. Я хотел перейти в МЮ в 2012 году, но этого не произошло.

Напомним, что сегодня Хамес выйдет в составе «Эвертона» на матч 8-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:30
Тогда подписали Кагаву из Боруссии Д, он играл на той же позиции что и Хамес, видимо из-за этого перехода. А так приятно слышать что МЮ нравился ему.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:51
У нас Чалов тоже с детства за Кристалл Пэлас.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:40
Ничего не потерял)
Gahi
Gahi
сегодня в 11:35
Хорошая возможность проявить себя в этом матче. Удачи
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