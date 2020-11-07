Хамес рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Эвертона» рассказал, что в 2012 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Тогда колумбиец выступал в составе «Порту», а через сезон перебрался в «Монако».

Это было в 2012 году. «Манчестер Юнайтед» сделал мне предложение, но в итоге переход не состоялся по неизвестной мне причине. Потом я оказался во Франции [в «Монако»].