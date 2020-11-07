Хамес рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес рассказал, что в 2012 году мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Тогда колумбиец выступал в составе «Порту», а через сезон перебрался в «Монако».
Это было в 2012 году. «Манчестер Юнайтед» сделал мне предложение, но в итоге переход не состоялся по неизвестной мне причине. Потом я оказался во Франции [в «Монако»].
Я всегда хотел играть в большом клубе, я болел за «Манчестер Юнайтед» с детства. В их составе выступали Рио Фердинанд, Райан Гиггз, Пол Скоулз и ещё много великолепных футболистов. Я хотел перейти в МЮ в 2012 году, но этого не произошло.
Напомним, что сегодня Хамес выйдет в составе «Эвертона» на матч 8-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».