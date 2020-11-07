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Зидан хочет подписать в «Реал» Лаутаро вместо Холанда

сегодня, 12:32

«Реал» находится в поисках форварда, который должен заменить Карима Бензема.

Как сообщается, мадридский клуб хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в 2022 году. Однако инициатором этого трансфера выступает руководство команды.

Отмечается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не заинтересован в переходе Холанда. Зидан считает, что норвежский форвард не подходит под его стиль футбола. Французский специалист хотел бы видеть в «Реале» Лаутаро Мартинеса из «Интера». По мнению Зидана, именно такой нападающий идеально впишется в его игровую концепцию.

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Все комментарии
SAINTS
SAINTS
сегодня в 15:40
Холанд по лучше будет.
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
сегодня в 15:20
А-ха-ха. У Реала долгов на миллиард. Какие трансферы?
eleven LC
eleven LC
сегодня в 15:12
Я конечно не Зидан но я думаю что с Холандом не сравнится Мартинес
Норвежец просто терминатор какой то,он невероятно уверен в себе,14 голов в 11 матчах лиги чемпионов,это круто!
razdvatri
razdvatri
сегодня в 15:08
мартинес переоцененный игрок, забивает мало
edubokom
edubokom
сегодня в 14:44
Не, это не правда.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 13:43
Холланд как раз таки и подходит под навесной стиль Зидана!!!
Стеллс
Стеллс
сегодня в 13:29
Не плохо.От Йовича Барсу спасли,теперь давайте от Лаутаро,как раз ваш уровень.
particular
particular
сегодня в 13:17
Позиция Зидана комфортна... Он в Реал приглашает, а не заманивает 😉
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 13:14
может троих Лаутаро Холанд и конечно Мбап
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:12
Оба хороши. Холланд ещё не зрелый игрок. Если будет Мбаппе, то другого я бы постарше взял. Лаутаро умеет играть в паре, это плюс.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:55
Чего-то дофига они атакующих игроков хотят! Мбаппе еще, Кейна, Мане и Траоре с с собой заверните!...и диетическую колу!..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:41
И тот и другой хорош, Зидану виднее.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:40, ред.
Что он там еще хочет?Парик ,как у Антошки Конте?)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:36
Пускай подписывают кого хотят.
David Young
David Young
сегодня в 12:35
Оба круты, Эрлинг Холанд посильнее, но Лаутаро Мартинес может действительно лучше подойти Реалу Зидана, в любом случае, оба могут стать отличным усилением.
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