Зидан хочет подписать в «Реал» Лаутаро вместо Холанда

«Реал» находится в поисках форварда, который должен заменить Карима Бензема.
Как сообщается, мадридский клуб хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в 2022 году. Однако инициатором этого трансфера выступает руководство команды.
Отмечается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не заинтересован в переходе Холанда. Зидан считает, что норвежский форвард не подходит под его стиль футбола. Французский специалист хотел бы видеть в «Реале» Лаутаро Мартинеса из «Интера». По мнению Зидана, именно такой нападающий идеально впишется в его игровую концепцию.
Норвежец просто терминатор какой то,он невероятно уверен в себе,14 голов в 11 матчах лиги чемпионов,это круто!
Норвежец просто терминатор какой то,он невероятно уверен в себе,14 голов в 11 матчах лиги чемпионов,это круто!