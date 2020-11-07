Зидан хочет подписать в «Реал» Лаутаро вместо Холанда

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сегодня, 12:32

«Реал» находится в поисках форварда, который должен заменить .

Как сообщается, мадридский клуб хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» в 2022 году. Однако инициатором этого трансфера выступает руководство команды.

Отмечается, что главный тренер «сливочных» не заинтересован в переходе Холанда. Зидан считает, что норвежский форвард не подходит под его стиль футбола. Французский специалист хотел бы видеть в «Реале» из «Интера». По мнению Зидана, именно такой нападающий идеально впишется в его игровую концепцию.