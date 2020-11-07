Месси ходит пешком, забивает только с пенальти. Но его гениальность — в примитивности

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сегодня, 10:31

Куман защищает капитана, а кандидат в президенты клуба обещает урезать зарплату. «Соккер.ру» — о состоянии легенды.

Лионель пережил стресс и не участвует в прессинге

Не только для фанатов «Барселоны» и «Манчестер Сити» важно состояние Месси после главного в карьере конфликта – с Бартомеу. Лионель рвался к Гвардиоле. Завтра мог сыграть против «Ливерпуля», отомстив «красным» за то самое поражение 0:4.

Вместо этого не без труда обыграли «Динамо». Дебютант ЛЧ , 18-летний голкипер киевлян Нещерет (основной вратарь Луческу подхватил вирус, сменщики тоже не могли сыграть) потащил 12 ударов. И пропустил два мяча, один из них – от Месси с пенальти.

Украинцы могли пропустить еще, могли сравнять. У тер Штегена 6 сэйвов, голкиперы работали в поте лица. Чего не скажешь о Месси. У него худшая точность паса из атакующей группы. Фати с Гризманном, и Дембеле с Тринканом, вышедшие на замену, работали аккуратнее.

Лионель впервые в карьере в клубе теряет мяч так часто, как в сборной (разница 20-22 %). Кумана спросили, что думает об эпизоде, где игрок «Динамо» бежит в атаку, а капитан рядом идет пешком по полю? Рональд предсказуемо не стал критиковать лидера. Голландец отчасти прав – важнее, что Месси делает с мячом, но почему «Барселона» вылетает из ЛЧ ?

Явно не выдерживали давления и интенсивности «Атлетико», «Ювентуса», «Ромы», «Ливерпуля» и «Баварии». В отборе важен каждый, а каталонцы годами лишены одного звена в защите. Месси последний раз дрался в обороне, когда «Милан» играл в решающих стадиях ЛЧ . Все привыкли, что Лионель ходит по полю пешком. Но с каждым годом делает это все чаще.

У Месси много голов, но они не приносят трофеи

Больше не приносят. Да, у Лионеля сейчас лучший показатель по качеству моментов в ЛЧ . За ним идут Холанд, Вернер и Жота. Но учтите состав группы. Киевское «Динамо» — команда с молодыми воспитанниками и без бюджета. «Ференцварош» спустя много лет вернулся в групповой этап, состав Реброва дебютирует на подобном уровне.

У Лионеля есть и всегда будут моменты. Плюс ждал встречу против Роналду. Похоже, еще больше, чем против «Ювентуса». А поскольку у Пирло не получается поставить футбол мечты, то именно Месси обыграл в Турине чемпионов Италии. У него гол и пас, много обводок. С другой стороны…

У форварда шесть матчей в Примере, 12 ударов именно в створ ворот (еще 15 – мимо цели), высокое их качество, но только 1 гол с пенальти. Где Лионель был в Эль Класико? Лишь заработал желтую карточку. И это на фоне ухода Суареса — формальный форвард Гризманн не мешает Месси работать ближе к воротам, а Куман использовал его в роли ложной «девятки».

В прошлом сезоне у Лионеля хватало голов – 31 в 44 матчах. Но мало того, что средний показатель упал – до этого было 50 поединков и 51 мяч, так еще «Барселона» осталась без трофеев в Испании. И развязка в ЛЧ с «Баварией» стала последней каплей. Месси не верит, что «Барселона» готова к великим подвигам. Что тоже сказывается на его настрое.

Лионель три месяца не забивает с игры, его выстрелы отражают

Фанатам «Барселоны» и личным поклонникам Месси полезно читать каталонские издания, чьи журналисты всегда тепло поддерживали Лионеля. Лет пятнадцать подряд нахваливают, называя величайшим. Эти люди знают чуть больше, чем остальные, общаются со всеми кандидатами на пост президента клуба. Так вот, в последнее время масса критических отзывов о Месси растет именно от журналистов, болеющих за «Барселону».

Сознательно или специально, но ведется подготовка к прощанию с аргентинцем. И понятно, что пресса может сказать то, на что не решится Куман. Месси уже никогда в футболке «Барселоны» не будет прессинговать активно. У него и на пике личной мотивации не хватало сил. Сейчас важнее, что предложат шейхи, а новый босс каталонцев будет просить Лионеля о существенном сокращении аппетитов.

Отец форварда на это не пойдет, никогда не шел. Вот и Месси ходит полем. В идеале Лионель рассчитывает попасть в «Манчестер Сити» зимой – было бы хорошо, будет шанс побороться за победу в АПЛ , если Гвардиола не проиграет завтра «Ливерпулю» и соберет успешную серию, имея матч в запасе. «Барселона» тоже подтянется к «Реалу» в таблице, но концентрация на Лиге чемпионов, где каталонцы далеко не фавориты.

«Бавария» или «Ливерпуль» воспользуются незаметностью и усталостью Месси в решающих матчах. Завтра исполнится три месяца, как аргентинец не забивает с игры – последний раз не с пенальти огорчил «Наполи». После этого сыграл 1 057 минут – почти 12 полных матчей, а серия продолжается. Разумеется, следующий же слабый клуб Ла Лиги получит от Лионеля гол или даже два с игры.

Но у аргентинца настроение всегда было важным. Если недоволен, как часто бывало в сборной Аргентины, то дождаться работы на предельных оборотах невозможно. Все защитники Месси правы в той части, что умение Лионеля ускоряться на коротком отрезке, делать слаломный проход, потом резко тормозить для передачи или удара, важнее, чем его пешие прогулки.

Показатель километража на позиции Лионеля второстепенен – Левандовски тоже может стоять, как и Ибрагимович. Главное – решающие голы. Вот только в Лиге чемпионов у всей «Барселоны» пешая прогулка на вылет с весны 2015 года, когда тройка друзей — Неймар, Суарес и Месси, была свежее. И каталонцам еще повезло, что у Лионеля суперсила в примитивности футбола. Не забивал в падении через себя так с линии штрафной, как Ривалдо.

У него нет таких сложных финтов, как у Роналдиньо. И даже хитрые голы, как у Дино в ворота «Челси» — не метод Месси. Пушечные удары – не его, акробатические номера – не его, прыжки и голы головой – не его. У Лионеля всегда был ограниченный технический набор действий. Не смейтесь, когда Эвра говорит, что ходы Месси легко предсказать.

Это правда, но загвоздка в том, что каждый знает: Лионель примет мяч, начнет делать мелкие шаги, будет вилять со стороны в сторону и обыгрывать знакомыми перебрасываниями мяча с ноги на ногу. Каждый знает, а не мог остановить почти полтора десятилетия. Секрет тут не только в скорости рывка, но и в резкости остановки.

Редкие игроки атаки, особенно если у них не настолько низкий центр тяжести, и сами весят больше, умеют так быстро тормозить. Месси велик в коротком ускорении и резком торможении. Но требовать от него в 33 года пахать в прессинге может только тот, кто не ценит все, что Лионель сделал для «Барселоны» и футбола. Ведь сел на стул перед лояльным журналистом, что задавал оговоренные заранее вопросы, и честно летом сказал всему миру – устал от каталонского клуба.

Капитан хочет в «Манчестер Сити», в январе будут переговоры

Бартомеу решил, что ему подожгут дом, если отпустит Месси, оставил этот грех — в глазах части фанатов клуба и игрока, последователю. Кандидаты в новые президенты рассказывают байки, как убедят Месси съесть молодильные яблоки и тот согласится на дикое сокращение зарплаты, но шейхи все подсчитали. Лионелю предложили схему – 100 млн евро за два сезона, потом подъемные 250 млн евро при переезде в «Нью-Йорк Сити», и там еще по 50 млн евро за каждый год.

В январе Хорхе Месси и представители «горожан» подпишут предварительный контракт. В Каталонии упрекают за пеший футбол, а в Манчестере ждет Гвардиола. В Барселоне Куман и далеко не идеальная команда. В Ла Лиге на 12-м месте, есть матчи в запасе, но проиграли дома «Реалу». А в Англии будет новая глава, соперничество с «Ливерпулем». Руководство «Манчестер Сити» предлагает 450 млн евро за четыре сезона. Месси и должен ходить пешком, когда счет позволяет, ведь бережет себя для АПЛ .

На Рождество мечтает получить в подарок трансфер, но морально готовится на лето 2021-го. Это если не увидим резкий спад Лионеля – тогда сами «горожане» откажутся покупать ветерана. Бартомеу уже подсунул Месси свинью – прошлым летом был идеальный момент для перехода в «Манчестер Сити», через год адаптироваться в АПЛ будет сложнее. Ведь там можно быть успешным, ходя пешком – как Озил в свое время с ассистами, но сложно при этом стать чемпионом. Впрочем, Лионель куда выше классом, поэтому не надо его недооценивать.

Видно, что ему надоело играть за «Барселону», просто выполняет контракт до последнего дня. Дальше будет новый вызов, старается уберечься от травм и сохранить на него силы.