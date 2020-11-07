«Ливерпуль» следит за Шкриньяром

Согласно сообщениям Daily Express, «Ливерпуль» рассчитывает подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
Футболист должен стать потенциальной заменой для Вирджила ван Дейка, который выбыл на долгий срок из-за травмы.
Действующий контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до 2023 года.
Ранее на Милана также претендовал «Тоттенхэм».
За 50-60 лимонов опытного и ещё молодого защитника ЛУЧШЕ чем Шкриньяр, сейчас помоему сложно найти...
За 50-60 лимонов опытного и ещё молодого защитника ЛУЧШЕ чем Шкриньяр, сейчас помоему сложно найти...