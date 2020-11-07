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«Ливерпуль» следит за Шкриньяром

сегодня, 13:54

Согласно сообщениям Daily Express, «Ливерпуль» рассчитывает подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Футболист должен стать потенциальной заменой для Вирджила ван Дейка, который выбыл на долгий срок из-за травмы.

Действующий контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до 2023 года.

Ранее на Милана также претендовал «Тоттенхэм».

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УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
УзБаГоЕнЫй МаСтЕр
сегодня в 15:32
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 15:20
    А играет порой в разы лучше хорватского трупа.
    DEIVID
    DEIVID ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
    сегодня в 15:08
    Галлярдини самое дно, особенно после перехода в Интер.
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 15:04, ред.
    Раздражает своей нелепой игрой , обрезы постоянные , тупые пасы назад или перепасовка с ближним в те моменты когда нужно атаковать. Может да , не его клуб , а конкретно не тот тренер что нужен Интеру. Не думал что напишу такое , но Галя на фоне Брозо выглядит и играет по увереннее.
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош ответ shlifen (раскрыть)
    сегодня в 15:01
    Упамекано пока да , знатный косяпор.
    DEIVID
    DEIVID ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
    сегодня в 14:41
    Чем Брозович то плох? Просто не тот клуб, как и для многих игроков попавших в Интер.
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    сегодня в 14:40
    Покупайте Брозовича. Надеюсь у руководства хватит ума не продавать Милана.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 14:06
    Хороший защитник, всего 25, и лично на мой взгляд "здесь и сейчас" получше чем Кулибали (за которого хотят совсем неадекватные деньги) и как ни странно Упамекано (да он ещё моложе, да талантлив и распиарен - но все последние матчи Лейпцига он стабильно лажает включив "Гомес стайл", привозя голы и пенальти).
    За 50-60 лимонов опытного и ещё молодого защитника ЛУЧШЕ чем Шкриньяр, сейчас помоему сложно найти...
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