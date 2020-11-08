Экс-капитан «Зенита» Иванович заразился коронавирусом

Бывший защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович, ныне выступающий за «Вест Бромвич», заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба английского клуба.
Сербский футболист ушел на режим самоизоляции. Также сообщается, что положительный анализ после теста на COVID-19 получил вингер Матеус Перейра.
Напомним, что Иванович выступал за петербургский клуб с 2017 по 2020 год.
Видимо, челс на премодерации, но написАл раньше.
А появляется коммент позже. Так думаю, хотя и не уверен...
Видимо, челс на премодерации, но написАл раньше.
А появляется коммент позже. Так думаю, хотя и не уверен...