Экс-капитан «Зенита» Иванович заразился коронавирусом

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сегодня, 15:01

Бывший защитник и капитан «Зенита» , ныне выступающий за «Вест Бромвич», заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба английского клуба.

Сербский футболист ушел на режим самоизоляции. Также сообщается, что положительный анализ после теста на COVID-19 получил вингер Матеус Перейра.

Напомним, что Иванович выступал за петербургский клуб с 2017 по 2020 год.