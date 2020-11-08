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Экс-капитан «Зенита» Иванович заразился коронавирусом

сегодня, 15:01

Бывший защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович, ныне выступающий за «Вест Бромвич», заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба английского клуба.

Сербский футболист ушел на режим самоизоляции. Также сообщается, что положительный анализ после теста на COVID-19 получил вингер Матеус Перейра.

Напомним, что Иванович выступал за петербургский клуб с 2017 по 2020 год.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:05
Вот началось. Опять корона
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:34
Сила вируса не уменьшается.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:15
Со мной недавно было, через полчаса появился первый.
Видимо, челс на премодерации, но написАл раньше.
А появляется коммент позже. Так думаю, хотя и не уверен...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:06
Здоровья Брониславу!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:03
скорейшего и крепкого, на благо футбола))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:03
зараза не щадит никого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:02
Здоровья и побольше...
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