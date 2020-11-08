Футболист «Спартака» заменит Дзюбу в сборной России

Пресс-служба сборной России рассказала об изменениях в составе на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.

В расположение команды не приедут голкипер Антон Шунин ( ОРВИ ), защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес (у обоих — повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также нападающий Артем Дзюба, о чём было объявлено ранее.

Уже сегодня к команде присоединился голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, также в сборную вызваны защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.