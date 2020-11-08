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Футболист «Спартака» заменит Дзюбу в сборной России

сегодня, 22:16

Пресс-служба сборной России рассказала об изменениях в составе на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.

В расположение команды не приедут голкипер Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес (у обоих — повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также нападающий Артем Дзюба, о чём было объявлено ранее.

Уже сегодня к команде присоединился голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, также в сборную вызваны защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.

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Все комментарии
морозз
морозз
сегодня в 23:01
Бакаев сидит на лавке у Тедеско, вопрос...зачем он нужен в сборной?
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 22:58
зюба правую натренировал теперь будет левую
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 22:57
брат его получше будет, этот явно сдал
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:50
Бедненький Дзюба совсем из сил выбился!)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 22:39
Наступили времена, когда радуешься, что в сборную из твоей команды вызывают не так много народа, а то постоянно оттуда возвращаются то с травмами , то с короной.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:39
Поддерживаю вариант с Мирзовым. Желания играть и доказывать свою состоятельность в избытке. А сборная не должна являться центром реабилитации и поддержки.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:34
Бакаев лишь потому что наши клубы все силы на лч и чемпионат бросили
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:34
А там таких, кого надо "поддержать" половина, ( Живоглядов, Фомин, Мостовой, Джанаев и т.д.)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:32
Удивительный выбор. Посмотрим, что из этого выйдет.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 22:30
Бакаев? Он же еле ползает. "Отличный" выбор таракана
makkie
makkie
сегодня в 22:30
Ну объективно, Бакаев вообще не в форме сейчас и вряд ли тянет на сборную.
Допускаю его вызов как способ поддержать игрока. Чтобы он прервал неудачную черную серию.
Пока расстраивает...
свиноспартач
свиноспартач
сегодня в 22:28
правильный выбор
Свиноконь
Свиноконь
сегодня в 22:26
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 22:24
    Одного хрющу поменяли на другого.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 22:21
    В настоящий момент Мирзов получше Бакаева будет, да и Фомина тоже. Черчесов - личность сложная и непонятная. Сам себе на уме.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 22:20
    Неравноценные будут замены.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 22:19
    Кстати, а почему не вызывают Мирзова, который делает результат в слабой команде? Что это, если не предвзятое отношение???
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    сегодня в 22:19
    Мда.. Живоглядов этотконесно сильно..
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 22:18
    руку к голове умеет прикладывать?
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 22:18
    Это удар по Артёмке!
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 22:17
    Ну всё с Бакаевым будем рвать всех)))))))))) лучше бы из Химок взяли кого нибудь, и то толку больше было бы))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 22:17, ред.
    Ничего себе. Кстати, а Зелимхан разве не играл в сборной?
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