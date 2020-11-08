Футболист «Спартака» заменит Дзюбу в сборной России

Пресс-служба сборной России рассказала об изменениях в составе на ноябрьские матчи с Молдавией, Турцией и Сербией.
В расположение команды не приедут голкипер Антон Шунин (ОРВИ), защитники Игорь Смольников и Марио Фернандес (у обоих — повреждение мышцы задней поверхности бедра), а также нападающий Артем Дзюба, о чём было объявлено ранее.
Уже сегодня к команде присоединился голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, также в сборную вызваны защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов и полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев.
Допускаю его вызов как способ поддержать игрока. Чтобы он прервал неудачную черную серию.
Пока расстраивает...
Допускаю его вызов как способ поддержать игрока. Чтобы он прервал неудачную черную серию.
Пока расстраивает...