Актер Баринов: «Николич и Кикнадзе должны признаться и уйти в отставку»

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение железнодорожников от «Динамо» (1:5) в матче 14-го тура РПЛ .

Если команда может достойно сыграть только два раза в сезон и один из этих матчей проиграть, то тут даже говорить не о чем. Лучшая игра «Локомотива» при Николиче была с «Баварией», и мы эту игру проиграли. Это ли не показатель?

Я не понимаю, что происходит в команде. До появления Кикнадзе команда была на втором месте, сейчас — на восьмом. Чтобы осознать причину проблем, нужно просто смотреть на табло после игр.

Теперь руководство может в очередной раз сказать, что они решили дать шанс молодым. А о том, что такой игрой можно убить молодых раз и навсегда, никто не подумал. Да и в целом выбор игроков непонятный. Вот выходит Мурило, и почти каждая его ошибка приводит к голу в свои ворота. Еще я не понимаю, зачем они привели в команду пенсионера Райковича. Кто его купил, для чего вообще? Наверное, чтобы он денег подзаработал перед уходом на пенсию.

По-хорошему, если Николич и Кикнадзе порядочные люди, они должны выйти и признаться: «Ребята, у нас не получилось, мы идем в отставку». После таких поражений тренеры часто уходят. А тут впервые «Динамо» с таким счетом обыгрывает «Локомотив», и ничего не происходит. Если у них есть понятие чести, совести и стыда — они должны это сделать. А развалить команду Кикнадзе может и за месяц. Ему на это пять отведенных лет не нужно, что он сейчас и демонстрирует.