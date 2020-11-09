ГлавнаяНовости

Актер Баринов: «Николич и Кикнадзе должны признаться и уйти в отставку»

сегодня, 14:13
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение железнодорожников от «Динамо» (1:5) в матче 14-го тура РПЛ.

Если команда может достойно сыграть только два раза в сезон и один из этих матчей проиграть, то тут даже говорить не о чем. Лучшая игра «Локомотива» при Николиче была с «Баварией», и мы эту игру проиграли. Это ли не показатель?

Я не понимаю, что происходит в команде. До появления Кикнадзе команда была на втором месте, сейчас — на восьмом. Чтобы осознать причину проблем, нужно просто смотреть на табло после игр.

Теперь руководство может в очередной раз сказать, что они решили дать шанс молодым. А о том, что такой игрой можно убить молодых раз и навсегда, никто не подумал. Да и в целом выбор игроков непонятный. Вот выходит Мурило, и почти каждая его ошибка приводит к голу в свои ворота. Еще я не понимаю, зачем они привели в команду пенсионера Райковича. Кто его купил, для чего вообще? Наверное, чтобы он денег подзаработал перед уходом на пенсию.

По-хорошему, если Николич и Кикнадзе порядочные люди, они должны выйти и признаться: «Ребята, у нас не получилось, мы идем в отставку». После таких поражений тренеры часто уходят. А тут впервые «Динамо» с таким счетом обыгрывает «Локомотив», и ничего не происходит. Если у них есть понятие чести, совести и стыда — они должны это сделать. А развалить команду Кикнадзе может и за месяц. Ему на это пять отведенных лет не нужно, что он сейчас и демонстрирует.

Все новости
Наумов: «Райкович попал в „Локомотив“ по какому-то большому недоразумению»
Сегодня, 14:49 Комментарии1
Бородюк: «ЦСКА по делу лидирует в чемпионате России»
Сегодня, 13:13 Комментарии8
Бородюк: «„Динамо“ — молодцы, смогли разгромить соперника»
Сегодня, 12:54 Комментарии1
Первушин будет находиться под наблюдением врачей две недели
Сегодня, 12:47 Комментарии2
Лещенко: «Матч „Динамо“ с „Локомотивом“ вселяет оптимизм»
Сегодня, 12:04 Комментарии4
Мирзоян: «Грамотное решение Черчесова по Дзюбе»
Сегодня, 11:48 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 14:39
Таково желание многих болельщиков
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:37, ред.
Полностью согласен с Валерием Александровичем!
Николич и Кикнадзе должны уйти, а так же надо провести чистку состава. За последние годы столько непонятных приобретении было, а перед этой ЛЧ вообще провал... Райкович, Камано кто это? Их уровень даже не РПЛ, а они для ЛЧ их покупают.... слов нет. Вася имей хоть каплю совести, уйди не доводи до греха болельщиков!
particular
particular
сегодня в 14:22
Система, созданная для успешного паразитирования на теле клуба, вряд ли чихнёт от эмоционального порыва болельщиков... Рука руку моёт, своих на растерзание не дают, а неудачи всегда смогут ретушировать редкими всплесками успеха...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:20
Опа...
ну ладно там Дзюба...
А эти то двое что наснимали...???
Ждём новые видео....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:17
Никто никому не должен...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100