Бородюк: «ЦСКА по делу лидирует в чемпионате России»

Российский тренер Александр Бородюк считает, что ЦСКА достоин лидерства в чемпионате России. После 14-го тура армейцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 31 очко.
ЦСКА по делу лидирует в чемпионате России. Они показывают достаточно хороший футбол. В этом плане армейцы стабильно прогрессируют.
Я думаю, что положение в верхней части турнирной таблицы еще будет меняться. Три команды сейчас показывают солидную игру — это ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». До конца сезона между ними будет конкуренция.
Всем здоровья.
Всем здоровья.