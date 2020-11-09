Бородюк: «ЦСКА по делу лидирует в чемпионате России»

Российский тренер считает, что ЦСКА достоин лидерства в чемпионате России. После 14-го тура армейцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 31 очко.

ЦСКА по делу лидирует в чемпионате России. Они показывают достаточно хороший футбол. В этом плане армейцы стабильно прогрессируют.