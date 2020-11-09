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Бородюк: «ЦСКА по делу лидирует в чемпионате России»

сегодня, 13:13

Российский тренер Александр Бородюк считает, что ЦСКА достоин лидерства в чемпионате России. После 14-го тура армейцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 31 очко.

ЦСКА по делу лидирует в чемпионате России. Они показывают достаточно хороший футбол. В этом плане армейцы стабильно прогрессируют.

Я думаю, что положение в верхней части турнирной таблицы еще будет меняться. Три команды сейчас показывают солидную игру — это ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». До конца сезона между ними будет конкуренция.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 14:15
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:47
    На все 100% по делу ЦСКА лидирует.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 13:43
    Хорошее мнение, прямо готовый трафарет. Поставь заместо "ЦСКА" любую из лидирующих команд (Спартак, Зенит, Динамо), если она окажется на первой строчке таблицы - ничего менять не надо. Прогрессирует и показывает достаточно хороший футбол. Только достаточно хороший для РФПЛ. А прогресс можно посмотреть в еврокубках.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:31
    посмотрим кто первым будет на финише)))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:26
    Да , три команды пока выделяются, но категоричные выводы делать пока рано. Думаю, что и Краснодар , и Локомотив если и не сейчас , то в зимнюю паузу придут в себя и навяжут конкуренцию. Не надо сбрасывать со счетов и Динамо, которое очень интересно заиграло. Ростов тоже может влиться в число конкурентов. Всем еще предстоят очные встречи и ситуация может резко меняться . Впереди целый круг , так что любой может как выстрелить, так и провалиться. Команды идут плотно и вся борьба еще впереди.
    Всем здоровья.
    Mangur
    Mangur ответ Mangur (раскрыть)
    сегодня в 13:19
    Конешно - середняк. Очепятка.
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 13:17
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 13:17
      Не совсем так. Динамо реально вклинилось в борьбу. А если они в следующем туре нагнут хряков, что более чем вероятно, то станут реальными претендентами на медали.
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