Первушин будет находиться под наблюдением врачей две недели

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что заболевший пневмонией главный тренер клуба будет находиться под наблюдением врачей еще две недели.

У него более или менее сейчас все хорошо, находится в одной из клиник Саранска. Хотя первый день, конечно, все понервничали, когда узнали, что у него поражено 75% легких. Вчера и сегодня с ним разговаривал, он сказал, что чувствует себя стабильно, идет на поправку. Думаю, все будет хорошо.

Две недели он еще будет находиться под наблюдением врачей. Команду к матчу с «Краснодаром» будет готовить его помощник Тимур Шипшев.