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Первушин будет находиться под наблюдением врачей две недели

сегодня, 12:47

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что заболевший пневмонией главный тренер клуба Сергей Первушин будет находиться под наблюдением врачей еще две недели.

У него более или менее сейчас все хорошо, находится в одной из клиник Саранска. Хотя первый день, конечно, все понервничали, когда узнали, что у него поражено 75% легких. Вчера и сегодня с ним разговаривал, он сказал, что чувствует себя стабильно, идет на поправку. Думаю, все будет хорошо.

Две недели он еще будет находиться под наблюдением врачей. Команду к матчу с «Краснодаром» будет готовить его помощник Тимур Шипшев.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:56
В Тамбове не только стадиона но больниц нет раз в Саранске лежит.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:50
И его вылечат, и других...
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