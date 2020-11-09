Лещенко: «Матч „Динамо“ с „Локомотивом“ вселяет оптимизм»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал победу «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:1).

Матч с «Локомотивом» вселяет оптимизм. Надеюсь, динамовцы продолжат показывать зрелищный футбол. Сложно не стараться забить один гол и удерживать результат, как это было ранее, а играть красиво, а главное — для болельщиков. Можно даже сыграть вничью, но показать достойный и красочный футбол! От команды хочется видеть футбольного bel canto!

Очень рад за «Динамо», наконец-то у команды появился рисунок игры! Нет прежнего оголтелого напора, безумного прессинга, когда футболисты уставали и не успевали возвращаться. Мы видим рациональный футбол с грамотной организацией в игре.

Пока команда приятно удивляет, хотя не считаю удачную игру заслугой Шварца. Он ещё толком ничего не успел сделать. Физически динамовцы хороши были и при Новикове, но каждый раз что-то не получалось.

Впереди много туров. Но если «Динамо» продолжит играть так, как это делают сейчас, то можно и за еврокубки побороться. В Лигу чемпионов, наверное, рановато. За выход в самый престижный турнир команда поборется через год. А вот попадание в Лигу Европы по итогам чемпионата — то, что нужно! Главное не повторить прошлых ошибок.