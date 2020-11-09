Черчесов: «Миранчук и Черышев здоровы, оба приедут в хорошем настроении»

Главный тренер сборной России рассказал, что полузащитники и в скором времени прибудут в расположение национальной команды.

22 футболиста и 3 вратаря сегодня были на поле, ждём Миранчука и Черышева, которые играли вчера в своих клубах. Оба здоровы, оба приедут в хорошем настроении, потому что и Миранчук забил, и Черышев выиграл у «Реала». Сегодня всё в стандартном режиме, общая тренировка восстановительного плана. Кто-то больше, кто-то меньше. Сегодня баня, сауна. Завтра — более полноценная тренировка.