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Черчесов: «Миранчук и Черышев здоровы, оба приедут в хорошем настроении»

сегодня, 17:40

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что полузащитники Алексей Миранчук и Денис Черышев в скором времени прибудут в расположение национальной команды.

22 футболиста и 3 вратаря сегодня были на поле, ждём Миранчука и Черышева, которые играли вчера в своих клубах. Оба здоровы, оба приедут в хорошем настроении, потому что и Миранчук забил, и Черышев выиграл у «Реала». Сегодня всё в стандартном режиме, общая тренировка восстановительного плана. Кто-то больше, кто-то меньше. Сегодня баня, сауна. Завтра — более полноценная тренировка.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 18:02
ждем приятных новостей от игры сборной...
Сп62
Сп62 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 17:52
Добавь сюда ещё Стрельцова.
David Young
David Young ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 17:46
Звонить?:)
David Young
David Young
сегодня в 17:45
"Сегодня баня, сауна." - Глушакова пригласили? Надеюсь, что нет. Кокорин, Мамаев, Глушаков, Широков - это те деятели футбола, у которых к сборной России доступа ни в каком качестве быть не должно. Дзюба прибавится к этому списку, если будет вести себя ещё хуже, чем в последние годы.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:42
Дзюба всем поднял настроение.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:41
Дзюба нет, 58ить некому.
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