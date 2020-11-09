«Шварц строит хорошую команду». Хохлов — об изменениях в игре «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился впечатлениями от победы команды над «Локомотивом» (5:1) в матче 14-го тура РПЛ .

Удивлен такому крупному счету, но «Динамо победило заслуженно. Они выглядели явно лучше и полностью переиграли соперника. Понятно, что болельщики „Локомотива“ расстроены, но в целом матч был впечатляющим.

Поменялась ли игра „Динамо“ при Шварце? Да, схема меняется, команда стала выше встречать соперника и более агрессивно и быстро играть в атаке.

Я не Нострадамус, но если они будут продолжать в том же духе, то вполне смогут побороться за еврокубковую зону в этом сезоне. Пока сезон в самом разгаре, поэтому нужно дальше работать.

По ощущениям и по текущим результатам новый тренер строит хорошую команду. Но чтобы конкретнее говорить о его работе, должно пройти чуть больше времени.