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«Шварц строит хорошую команду». Хохлов — об изменениях в игре «Динамо»

сегодня, 16:40
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от победы команды над «Локомотивом» (5:1) в матче 14-го тура РПЛ.

Удивлен такому крупному счету, но «Динамо победило заслуженно. Они выглядели явно лучше и полностью переиграли соперника. Понятно, что болельщики „Локомотива“ расстроены, но в целом матч был впечатляющим.

Поменялась ли игра „Динамо“ при Шварце? Да, схема меняется, команда стала выше встречать соперника и более агрессивно и быстро играть в атаке.

Я не Нострадамус, но если они будут продолжать в том же духе, то вполне смогут побороться за еврокубковую зону в этом сезоне. Пока сезон в самом разгаре, поэтому нужно дальше работать.

По ощущениям и по текущим результатам новый тренер строит хорошую команду. Но чтобы конкретнее говорить о его работе, должно пройти чуть больше времени.

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Все комментарии
Loko57
Loko57
сегодня в 17:48
Как-то рано стали хвалебные песни петь.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:23
Над Николичем сгущаются тучи. Походу, Локо забил на чемпионат, ради ЛЧ. А Краснодар, Зенит и ЦСКА наоборот.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:58
Динамо на правильном пути.
drug01
drug01
сегодня в 16:50
По одной игре судит? Ждём Спартак,!!!
David Young
David Young
сегодня в 16:41
Работать ещё есть много над чем, но положительные тенденции уже видны.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:40
Шварц оказался толковым тренером
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:40
По игре с локо, да согласен
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