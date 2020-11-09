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Наумов: «Райкович попал в „Локомотив“ по какому-то большому недоразумению»

сегодня, 14:49

Бывший президент «Локомотив» Николай Наумов раскритиковал футболиста московского клуба Слободана Райковича.

Считаю, что он попал в «Локомотив» по какому-то большому недоразумению. Видно, что он не готов к уровню РПЛ — отсюда эти захваты, зацепы руками. Это не проблема дисциплины, это неумение. Первое — нехватка игрового тонуса, второе — возраст, третье — физические кондиции. Райкович не скоростной, он тихоход, очень слабо играет позиционно. Может быть, в ФНЛ он как-то был полезен, но и в этом я сомневаюсь.

С приходом Николича я сразу сказал, что нас ждет абсолютное отрицание того, что говорит Василий Кикнадзе. Он утверждал, что «Локо» будет играть в атакующий футбол, будет добиваться результата, будет чуть ли не отличной командой. Я же говорил, что с приходом тренера, который привел к конфликту в клубе — а конфликт Кикнадзе с болельщиками очень глубокий, — никогда болельщики не простят такого отношения.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:15
печальная правда сегодня и в обозримом будущем.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 15:01
Так все так почти
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