Наумов: «Райкович попал в „Локомотив“ по какому-то большому недоразумению»

Бывший президент «Локомотив» Николай Наумов раскритиковал футболиста московского клуба .

Считаю, что он попал в «Локомотив» по какому-то большому недоразумению. Видно, что он не готов к уровню РПЛ — отсюда эти захваты, зацепы руками. Это не проблема дисциплины, это неумение. Первое — нехватка игрового тонуса, второе — возраст, третье — физические кондиции. Райкович не скоростной, он тихоход, очень слабо играет позиционно. Может быть, в ФНЛ он как-то был полезен, но и в этом я сомневаюсь.

С приходом Николича я сразу сказал, что нас ждет абсолютное отрицание того, что говорит Василий Кикнадзе. Он утверждал, что «Локо» будет играть в атакующий футбол, будет добиваться результата, будет чуть ли не отличной командой. Я же говорил, что с приходом тренера, который привел к конфликту в клубе — а конфликт Кикнадзе с болельщиками очень глубокий, — никогда болельщики не простят такого отношения.