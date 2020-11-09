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Заболотный: «В „Зените“ было сложно, но я получил бесценный опыт»

сегодня, 15:15

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный поделился воспоминаниями об игре за «Зенит».

Мне, увы, не удалось оправдать надежды тренеров, партнеров и болельщиков «Зенита». Почему? На то был целый комплекс причин, обсуждать которые можно до бесконечности.

Скажу лишь, что сезон-2017/18 для меня был дебютным в Премьер-лиге. В «Тосно» все получалось, однако вторая половина чемпионата не удалась. Такое бывает, но я пережил этот период и двигаюсь дальше.

Можно ли сказать, что не хватило времени на адаптацию? Пожалуй, да. К легионерам в этом плане отношение гораздо лояльнее, с русских футболистов спрашивают с первых же туров.

Сейчас уже никто не вспоминает, что я в течение семи лет мотался по низшим лигам, зато как только я попал в Премьер-лигу, в прессе мне стали предъявлять претензии за низкую результативность. Но ни от Манчини, ни от партнеров я ни разу не слышал упреков.

Я всегда мечтал играть в команде, которая каждый сезон претендует на золотые медали и выступает в еврокубках. Своей цели я достиг и в «Зените» делал все от меня зависящее, чтобы помогать команде.

Мотивация при переходе? Любой футболист должен понимать, что таких шансов в его карьере больше не будет. «Зенит» – великий клуб с большой историей, поэтому я не сомневался ни секунды.

Да, отдавал себе отчет в том, что мне будет очень тяжело, прекрасно понимал, что здесь мне никто не гарантирует постоянного игрового времени, а требования будут гораздо выше, но я хотел проверить себя на качественно другом уровне и принял предложение «Зенита».

Считаю, что это было верное решение. И если бы отмотать пленку назад, я бы все равно пошел по тому же пути. Это была сложная работа, но я получил бесценный опыт. Я рад, что «Зенит» был в моей жизни.

Недавно Заболотный был вызван в сборную России на ноябрьские матчи.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:35
Бухаров тоже опыт в Зените получил бесценный и бесславно закончил карьеру.
Может на счет опыта просто показалось??? По игре Полоза , Новосельцева и других , нельзя сказать что они прибавили. Хотя , отрицательный опыт - это тоже опыт, тогда понятно , что Антон имел ввиду.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 16:25
Какой опыт? Тебя знают, как человека, который не смог обвести манекен. Ну и который единственный (уже в зените из Сочи) зад рвал в матче со школьниками))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:06
Соль земли русской, конкретный как удар веслом по голове, Антон Заболотный, рассказывает, что ему боялся высказать претензии даже Манчини. Король умер, да здраствует Король! Зенит с нетерпением ждет возвращения своего бомбардира на лаврах победы над Молдавией. Ну а Дзюбу на курорт нервишки поправить.
Cat01
Cat01
сегодня в 15:49
Школа и и опыт важны
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:44
Не знаю почему в 29 лет некоторые садятся писать мемуары.....
Конечно 3 гола для данного нападающего за полсезона выдающийся результат...но неужели это пик карьеры...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:26
Там всё не просто!
shlomo
shlomo
сегодня в 15:16
Ну все понятно...теперь будет направо и налево интервью раздавать...:)))
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