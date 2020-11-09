Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал решение наставника национальной команды Станислава Черчесова не вызывать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу на ближайшие матчи сборной России из-за скандального видео.
Не вызывать Дзюбу на ближайший сбор — это абсолютно правильное решение Черчесова, потому что Артёму сейчас нужно успокоиться. Так и он не будет отвлекаться, и команда. Так что эта пауза пойдет ему только на пользу.
Артём — сильный духом человек, он должен справиться. Ему нужно меньше внимания обращать на тех людей, которые пишут что-то и обсуждают эту тему.
Безусловно, я вообще против распространения этой истории. Более того, я бы применил уголовное наказание к тем людям, которые сливают личные видео или переписки. Это не должно оставаться безнаказанным.
А кто говорил, ЧТО ФК Зенит - это клуб с чистой репутацией (когда вышел отбывший наказание по решению суда Кокорин), а теперь что?
Вчера пришлось протирать водкой телевизор, после просмотра матча, а сегодня ПК!
И вот в это - верили мальчишки, а сегодня находятся защитнички всего этого!!!!
И вчерашнее "покаяние" этого др.........а, как говорила киногероиня - "не верю", "ну не верю"!
И шел бы он в фермеры, что ли!
А раздел про тренеров Зенита и господина Медведева - это отдельная песня!!!
Увы, она тоже печальная!
А кто говорил, ЧТО ФК Зенит - это клуб с чистой репутацией (когда вышел отбывший наказание по решению суда Кокорин), а теперь что?
Вчера пришлось протирать водкой телевизор, после просмотра матча, а сегодня ПК!
И вот в это - верили мальчишки, а сегодня находятся защитнички всего этого!!!!
И вчерашнее "покаяние" этого др.........а, как говорила киногероиня - "не верю", "ну не верю"!
И шел бы он в фермеры, что ли!
А раздел про тренеров Зенита и господина Медведева - это отдельная песня!!!
Увы, она тоже печальная!
Почему Дзюба - единственный человек, которого не сможет сыграть Безруков?
Вопрос риторический!
Почему Дзюба - единственный человек, которого не сможет сыграть Безруков?
Вопрос риторический!
Ну а ты Артёмка молча ...
Ну а ты Артёмка молча ...
Черкесов не знал как избавиться от бесполезного игрока сборной, а тут под шумок можно выгнать.
Черкесов не знал как избавиться от бесполезного игрока сборной, а тут под шумок можно выгнать.