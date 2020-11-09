Бывший главный тренер «Динамо» прокомментировал решение наставника национальной команды не вызывать форварда «Зенита» на ближайшие матчи сборной России из-за скандального видео.

Не вызывать Дзюбу на ближайший сбор — это абсолютно правильное решение Черчесова, потому что Артёму сейчас нужно успокоиться. Так и он не будет отвлекаться, и команда. Так что эта пауза пойдет ему только на пользу.

Артём — сильный духом человек, он должен справиться. Ему нужно меньше внимания обращать на тех людей, которые пишут что-то и обсуждают эту тему.

Безусловно, я вообще против распространения этой истории. Более того, я бы применил уголовное наказание к тем людям, которые сливают личные видео или переписки. Это не должно оставаться безнаказанным.