ГлавнаяНовости

Хохлов: «Не вызывать Дзюбу на ближайший сбор — это правильное решение»

сегодня, 17:27

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал решение наставника национальной команды Станислава Черчесова не вызывать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу на ближайшие матчи сборной России из-за скандального видео.

Не вызывать Дзюбу на ближайший сбор — это абсолютно правильное решение Черчесова, потому что Артёму сейчас нужно успокоиться. Так и он не будет отвлекаться, и команда. Так что эта пауза пойдет ему только на пользу.

Артём — сильный духом человек, он должен справиться. Ему нужно меньше внимания обращать на тех людей, которые пишут что-то и обсуждают эту тему.

Безусловно, я вообще против распространения этой истории. Более того, я бы применил уголовное наказание к тем людям, которые сливают личные видео или переписки. Это не должно оставаться безнаказанным.

Все новости
Черчесов: «Миранчук и Черышев здоровы, оба приедут в хорошем настроении»
Сегодня, 17:40 Комментарии6
«Шварц строит хорошую команду». Хохлов — об изменениях в игре «Динамо»
Сегодня, 16:40 Комментарии7
Глушаков о голе «Рубину»: «Не зря бильярд люблю. Забил, как в лузу покатил»
Сегодня, 15:38 Комментарии8
Наумов: «Райкович попал в „Локомотив“ по какому-то большому недоразумению»
Сегодня, 14:49 Комментарии6
Актер Баринов: «Николич и Кикнадзе должны признаться и уйти в отставку»
Сегодня, 14:13 Комментарии9
Бородюк: «ЦСКА по делу лидирует в чемпионате России»
Сегодня, 13:13 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 18:03
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 18:02
    Ребят, я тут прикол придумал!

    Почему Дзюба - единственный человек, которого не сможет сыграть Безруков?

    Вопрос риторический!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 17:57
    Теперь у Зюпки будет время побыть наедине с собой!
    VERSTECK
    VERSTECK
    сегодня в 17:52
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 17:51
      Ещё правильне прогнать дзюбу из футбола и за одно тех кто его поддерживает например чердак.
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 17:46
      Правильно, Дзюбе нужно отдохнуть, расслабиться. Взять себя в руки.
      Justas Weiss7
      Justas Weiss7
      сегодня в 17:46
      никакой лояльности! послать Дзюбу в Грозный на перевоспитание исламистам ...
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 17:40
      Улетают на зиму грачи.
      Ну а ты Артёмка молча ...
      shlomo
      shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
      сегодня в 17:40, ред.
      Все правильно....гоблинов, тролей и припоцанных хватает.....адекватов единицы!!!!
      inter 03
      inter 03
      сегодня в 17:38
      мужик истину глаголит
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 17:38
      У каждого правда своя...:))))
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 17:36
      Не вызывать было архи правильное решение! Будет рыдать после каждого забитого гола!😜🤣
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 17:33
      Не было бы счастья, да горе помогло.
      Черкесов не знал как избавиться от бесполезного игрока сборной, а тут под шумок можно выгнать.
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 17:32
      Силён как Лев)))
      kolpino08
      kolpino08
      сегодня в 17:32
      Сложно не согласиться с этим мнением.
      David Young
      David Young
      сегодня в 17:31
      Хохлов прав. Да и Дзюбу уже и так можно было исключить из сборной, поскольку играет он не очень хорошо за неё последнее время. Через какое-то время наверняка будет включён в состав.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100