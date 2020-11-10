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В РПЛ рассказали о проведении матчей при новых ограничительных мерах

сегодня, 17:48

Пресс-служба РПЛ на официальном сайте сообщила о проведении матчей при дополнительных ограничительных мерах.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях, которые вводятся в городе из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве.

В решении мэрии не говорится о сокращении квоты зрителей на московских матчах РПЛ (50% от общей вместимости с учётом соблюдения социальной дистанции), однако у органов власти будет возможность вносить коррективы в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

Согласование будет проходить перед каждым туром – результаты в частности будут зависеть от того, как на стадионах соблюдаются профилактические меры.

О порядке и сроках согласования Департамент спорта Москвы уведомит лигу и клубы дополнительно.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:24
По 10 тыщ пускать,с каждой стороны и норм!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:23
На местах виднее будет только бы не передёргивали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
сегодня в 18:06
Дюков то причём? Там в Москве Собянин и Роспотребнадзор рулит...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:01
Посмотрим, что будет на самом деле....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:56
Ну вот теперь все ясно как день)))
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:50
От дюкова,ему зрители не нужны в Москве,что бы зениту легче было)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:48
Скорее всего уточка...
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