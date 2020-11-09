ГлавнаяНовости

«Ландскрона» выступила с заявлением по поводу Дзюбы

сегодня, 15:43

Фанатское движение «Зенита» «Ландскрона» сделало публичное заявление о ситуации с нападающим Артёмом Дзюбой.

Это было непросто: внутренние противоречия по этому вопросу и постоянный баланс между сторонами ни на матч не оставляли нас. В свою очередь Артём всегда умудрялся напоминать о себе: обещания заплатить в Туле, чтобы сыграть против «Зенита» (кстати, жаль, что в «Зените» он не играл тогда с таким же рвением, как против «Зенита»), интервью в адрес работников клуба с публичным выносом сора из избы, отсутствие поддержки своего друга, на которого ополчилась добрая часть страны, рассуждения о проплаченных автобусах болельщиков на матчи сборной, имитация секса с Азмуном.

Каждая из его историй вызывала новую волну негатива и бросала тень на имя клуба. То же, что произошло перед матчем с «Краснодаром», банально переполнило чашу терпения. Если бы эта ситуация произошла с любым другим человеком в нашем клубе, никаких подобных действий с нашей стороны ждать бы не пришлось. Поведение Дзюбы мы воспринимаем как чрезмерную самовлюблённость и наплевательское отношение к имени нашего «Зенита».

После забитого гола игрок под номером 22 в очередной раз высказал нам своё отношение. Мы искренне рады, что теперь между нами нет взаимных недосказанностей в отношении друг друга и мы с Артёмом Дзюбой расставили все точки над «i».

Все новости
Официально«Енисей» будет проводить матчи без зрителей
Сегодня, 09:13 Комментарии3
Товарищеский матч между сборными Молдавии и России пройдёт без зрителей
Вчера, 15:36 Комментарии15
«Боруссия» Дортмунд собирается подать жалобу в УЕФА на «Зенит»
29 октября Комментарии39
Официально«Спартак» закроет две трибуны из-за коронавируса на матч с «Ростовом»
28 октября Комментарии12
Матчи Бундеслиги в ноябре пройдут без зрителей на трибунах
28 октября Комментарии3
Фанатам «Спартака» отказали в проведении мероприятия к 15-летию движения
28 октября Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Питерские гоблины
Питерские гоблины
сегодня в 17:47, ред.
На сколько могу судить, по одну сторону Ландскрона и понимающие люди - что это уже полный зашквар. А по вторую, Киркоров и те кто - он не виноват, виноват тот кто это скинул в сеть.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:43, ред.
Меня так умиляет поведение Ланскроны. Они так любят пихать свое мнение куда ни попадя, будто оно кого-то интересует или что-то решает.

Бастовали против Быстрова, Быковали против Широкова, пытались против Рондона и что на выходе?

К чему привела хоть одна из этих разборок? Кто-то из игроков ушел из-за скандала с болелами или может они добились извинений?

Ноль. Единственное слово хорошо описывающее их результат.
Petergoff
Petergoff
сегодня в 17:20, ред.
    Давайте думать
    Давайте думать
    сегодня в 17:16
    И мы с Дзюбой расставили все точки ВОЗЛЕ .i.
    Ахахаха
    lobsterdam
    lobsterdam ответ n272nm (раскрыть)
    сегодня в 17:15
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 17:11
      Ясно одно...согласия нет в лазурных рядах....
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      сегодня в 16:45
      Но наверное не за "аморалку". Футболист Дзюба неплохой, я бы даже сказал, хороший, но личность гнусная. С учетом публичности и полного непонимания норм поведения и жизни публичного человека, я бы в его контракте все его закидоны четко прописал и он бы у меня пополнял кассу клуба с завидным постоянством. Убеждать его бесполезно, он слишком любит себя.
      RomzesRZN
      RomzesRZN
      сегодня в 16:44
      Игроки Зенита 10 лет назад: «Бил, бью и буду бить».
      Игроки Зенита сейчас: «Дро..ил, дро..у и буду дро..ить».
      PiterGrad
      PiterGrad
      сегодня в 16:33
      Плюшовый Семак и т-щ Медведев ,решили поставить этого рукоблуда выше всей структуры Зенит? У нас академия с детьми ,играем в Европе ,ну или пытаемся...женская команда есть...и это чудо будет наши лицом?Позорники....
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ VAN ARM (раскрыть)
      сегодня в 16:21
      И то правда ! За что судят-то ? Покажите всем !
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      сегодня в 16:19
      Вроде бы факи показывал
      Qatar Airways
      Qatar Airways ответ Али Самаркандский (раскрыть)
      сегодня в 16:16
      Дело не в личной жизни - в это никто не лезет. Дзюба в своей спальне может делать что хочет, это его право. Дело совсем в другом - на Дзюбу, как на одного из лидеров сборной России - страны с населением почти в 150 миллионов человек - равняются пацанята во дворах и спортивных секциях. И вот с этой точки зрения такое поведение недопустимо. Капитан сборной и кумир мальчишек должен быть чистым и незапятнанным! Это дети и они должны равняться на некий идеал - вырастут, у них ещё будет куча причин для разочарований. Но пока растут - таких как Дзюба и близко не должно быть ни в сборной, ни в клубах.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 16:15
      Ясно одно....
      В Зените вскоре будет новый забивной нападающий....
      О моральных качествах игрока судить не берусь, ибо у самого в школе был "неуд" по поведению....
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      сегодня в 16:13
      Не совсем ясно отношение Ландскроны к Дзюбе...
      Ясно одно - Дзюбе пора на выход, и из Зенита и из сборной
      n272nm
      n272nm
      сегодня в 16:13
      ДБ! (С) С.Лавров. Я с уважением отношусь к фанатам, но в этом случае они, мягко скажем, не правы. Даже при всей неоднозначности случившегося, нужно понимать, что это не Дзюба выкладывал ролик. Этот ролик был украден. Да, не нужно снимать подобные интимные вещи, это не от большого ума, но тем не менее, не Дзюба его выкладывал. Это раз. Во-вторых, полоскать своих игроков - это за гранью добра и зла. Дзюба, на данный момент, самый крутой игрок нашего чемпионата. Нравится это кому-то или нет, но это факт. И для Зенита Дзюба сделал более чем до фига. Странно, что фанаты не понимают сей элементарной вещи.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 16:08
      Очень похоже, что совсем недавние истории с Глушковым, Широковым , Мамаевым , Кокориным "господина" Дзюбу ни чему не научили. Выше названные товарищи очень быстро из кумиров превратились в изгоев. Они тоже верили в свою безнаказанность, наплевательски относились ко всему , что им было не по нраву . И в итоге оказались в достаточно неприятных ситуациях. Вот и у Артема самовлюбленность начала откровенно зашкаливать , необдуманные поступки следуют один за другим. Не удивлюсь если еще что то выплывет наружу. Вроде уже и не пацан, а ведет себя просто глупо. Пора бы уже и за ум взяться. Ведь негоже капитану клуба и сборной так себя вести.
      А вот почему именно он капитан - это большой вопрос???
      Всем здоровья.
      VAN ARM
      VAN ARM
      сегодня в 16:03
      хотелось бы больше информации )))) что произошло-то?
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      сегодня в 16:01
      Вот я тоже не заметил ,ничего предосудительного.
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 16:01
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        сегодня в 15:56
        А что произошло после забитого мяча? Трансляция сделала только акцент на его обнимашки с другими игроками Зенита. Как он выразил свое отношение к болельщикам?
        Али Самаркандский
        Али Самаркандский
        сегодня в 15:54
        Ладскрона фанаты Зенита? Извините но это скорее группа людей морально уродливых с низкой социальной ответственностью. И именно эта группа бросает тень на Зенит.Дзюба игрок. Его личная жизнь ,это его личная жизнь. Артём -ДЕРЖИСЬ. И играй. Пена спадёт,ИГРА ОСТАНЕТСЯ.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 15:53
        Честно говоря, задрал уже всех этот игрочишко. Прижать бы ему лохмотья на пару лет, чтобы подзабыли про его выкрутасы.
        А впрочем, ему и играть то осталось немного. Но с такой репутацией куда он дальше то пойдет? Век футболиста недолог...
        Zenit_84
        Zenit_84
        сегодня в 15:45
        Я уж думал футбольная команда Ландскрона высказалась
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100