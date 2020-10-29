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«Боруссия» Дортмунд собирается подать жалобу в УЕФА на «Зенит»

сегодня, 22:11
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд собирается подать жалобу в УЕФА на «Зенит» после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Как сообщается, немецкая команда считает, что на игре присутствовали фанаты питерского клуба, однако по регламенту матч должен был проходить без зрителей. На одной из фотографий, которая появилась в сети, был запечатлён мужчина, на футболке которого была надпись «Music Hall St. Petersburg on tour» (Music Hall — объединение фантов «Зенита»).

Отмечается, что данный мужчина стоял в месте, которое отведено для прессы. В дортмундском клубе считают, что «Зенит» сделал пропуски для нескольких фанатов команды. «Боруссия» готова обратиться с жалобой в УЕФА по этому вопросу.

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razdvatri
razdvatri
сегодня в 22:21
думал подают жалобу на безвольный футбол срамока и его команды
pomor45
pomor45
сегодня в 22:20
Склочники.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:19
Во 56оиды!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 22:14
Началось в колхозе утро
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