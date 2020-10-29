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сегодня, 22:11

«Боруссия» Дортмунд собирается подать жалобу в УЕФА на «Зенит» после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Как сообщается, немецкая команда считает, что на игре присутствовали фанаты питерского клуба, однако по регламенту матч должен был проходить без зрителей. На одной из фотографий, которая появилась в сети, был запечатлён мужчина, на футболке которого была надпись «Music Hall St. Petersburg on tour» (Music Hall — объединение фантов «Зенита»).