Товарищеский матч между сборными Молдавии и России пройдёт без зрителей

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сегодня, 15:36

Пресс-служба Федерации футбола Молдавии сообщила, что товарищеская встреча между сборными Молдавии и России, скорее всего, пройдет без зрителей.

«Скорее всего, матч пройдет без зрителей, на 99 процентов. Мы не получили никакого ответа от правительства по этому поводу. По крайнему сроку не мы решаем. Даже если он придет, не успеем подготовить все необходимые меры», — говорится в заявлении ФФМ.

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишиневе.