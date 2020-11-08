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Товарищеский матч между сборными Молдавии и России пройдёт без зрителей

сегодня, 15:36
МолдавияЛоготип футбольный клуб Молдавия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.11.2020 в 20:00 Не начался

Пресс-служба Федерации футбола Молдавии сообщила, что товарищеская встреча между сборными Молдавии и России, скорее всего, пройдет без зрителей.

«Скорее всего, матч пройдет без зрителей, на 99 процентов. Мы не получили никакого ответа от правительства по этому поводу. По крайнему сроку не мы решаем. Даже если он придет, не успеем подготовить все необходимые меры», — говорится в заявлении ФФМ.

Матч Молдавия — Россия состоится 12 ноября в Кишиневе.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:33
Эта игра никому не нужна.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:25
Не думаю, что желающих пойти на этот матч много.
beefs
beefs
сегодня в 16:05
а кому этот матч нужен и так футболисты как загнанные лошади...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:05
Лучше бы и без футболистов.
АПсолютно ненужный матч...
Mangur
Mangur
сегодня в 16:02
Разумно, короновирус и эпидемия .
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:02
А кому нужен матч двух отстойных команд, тем более в одной из них такой капитан, да и тренер так себе!
112910415
112910415
сегодня в 15:55
потенциальные зрители пересмотрят тренировку Дзюбы
Loko57
Loko57
сегодня в 15:54
В реалиях коронавируса, вообще не нужное мероприятие.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:42
Со мной тоже !И несколько раз уже
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:37
И без Зюбы)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:37
да какая щас разница? там дзюба д*чит!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:37
Кому он нужен!
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