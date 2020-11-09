«Енисей» будет проводить матчи без зрителей

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сегодня, 09:13

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе клуб будет проводить матчи без зрителей.

С 3 ноября все спортивные мероприятия на территории Красноярского края будут проходить без присутствия зрителей. Команды мастеров, как обычно, будут организовывать онлайн-трансляции матчей на своих официальных сайтах. Таким образом, домашние матчи нашей команды в манеже «Футбол — Арена Енисей» будут проводиться без участия болельщиков.