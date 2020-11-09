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«Енисей» будет проводить матчи без зрителей

сегодня, 09:13

Пресс-служба «Енисея» сообщает, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе клуб будет проводить матчи без зрителей.

С 3 ноября все спортивные мероприятия на территории Красноярского края будут проходить без присутствия зрителей. Команды мастеров, как обычно, будут организовывать онлайн-трансляции матчей на своих официальных сайтах. Таким образом, домашние матчи нашей команды в манеже «Футбол — Арена Енисей» будут проводиться без участия болельщиков.

Напомним, что после 20-го тура ФНЛ «Енисей» занимает десятую строчку в таблице.

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berda2003
berda2003
сегодня в 09:29
на просмотр таких матчей зрителей и палкой не загонят...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:17
Скоро всех клубов это коснётся.
idres
idres
сегодня в 09:14
сейчас такая ситуация....что поделать
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