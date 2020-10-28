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«Спартак» закроет две трибуны из-за коронавируса на матч с «Ростовом»

сегодня, 20:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов31.10.2020 в 16:30 Не начался

«Спартака» обратился к болельщикам перед матчем 13-го тура РПЛ против «Ростова».

В связи с усложняющейся эпидемиологической ситуацией в Москве и полученным клубом предписанием об ограничении доступа болельщиков на стадион на матче с «Ростовом» мы вынуждены закрыть трибуны С и D, а на трибуны А и В допустить ограниченное количество зрителей, которое в несколько раз меньше числа обладателей абонементов на пять игр текущего сезона.

Мы приносим извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию и предлагаем им выбрать один вариант из максимально широкого спектра предложений.

Если владелец абонемента принял участие в жеребьёвке на матч с «Ростовом», но не выиграл, он автоматически может посетить встречу «Спартак» – «Краснодар» во втором круге чемпионата, а также матч 1/8 Кубка России, если он пройдёт на «Открытие Арене». Мы также проинформируем владельцев абонементов о необходимости сделать выбор с помощью персональных коммуникаций по e-mail и дополнительной СМС-рассылке.

Ранее московское управление Роспотребнадзора сообщило, что на матче «Спартак» — «Ростов» смогут присутствовать 2730 зрителей.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:46
временно приписали открывашку к месторождениям на ямале))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:44
значит бензин подорожает)))))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:39
Федун пребывает в кошмаре, двух его штатных судей отстранили от судейства.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 20:35
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:34
    Вроде столичные власти закрыли стадионы вообще. Или все таки ограничения?
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 20:29
    Такое время
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    сегодня в 20:25
    Читается как "Спартак закроют", гыгы.
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 20:24
    Здоровье важнее!
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 20:22
    что же поделаешь, так надо.
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