Пепе признался, что несчастлив в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе признался, что не чувствует себя счастливым в лондонском клубе.
Моя цель — больше играть, получать больше игровой практики. Футболист, который играет, может быть счастлив. Я же смогу вернуть улыбку на своем лице, только когда стану выходить на поле чаще.
Артета хочет, чтобы я был на 100 процентов сконцентрирован на протяжении 90 минут матча. Но после на тренировках я узнаю, что буду выходить только на замены. Тренер разговаривает со мной, отправляет ко мне своих помощников. Но вечно быть на скамейке немного удручает.
Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о кондициях Пепе.
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