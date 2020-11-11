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Пепе признался, что несчастлив в «Арсенале»

сегодня, 12:16

Нападающий «Арсенала» Николя Пепе признался, что не чувствует себя счастливым в лондонском клубе.

Моя цель — больше играть, получать больше игровой практики. Футболист, который играет, может быть счастлив. Я же смогу вернуть улыбку на своем лице, только когда стану выходить на поле чаще.

Артета хочет, чтобы я был на 100 процентов сконцентрирован на протяжении 90 минут матча. Но после на тренировках я узнаю, что буду выходить только на замены. Тренер разговаривает со мной, отправляет ко мне своих помощников. Но вечно быть на скамейке немного удручает.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о кондициях Пепе.

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Все комментарии
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 13:27
как можно в Лондоне быть несчастным? Аршавин искренне бы тебя не понял
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 13:10
Сразу в ПСЖ или Сити, там весело
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:03
Продать его и купить Ауара
80 лямов коту под хвост...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:46
Подыскивай другой менее именитый клуб.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:46
Судьба такой)))
drug01
drug01
сегодня в 12:45
Значит так просто не повезло
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:29
Надо ждать,наиграешься ещё!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:20
Нужно что то поменять в жизни....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:17
В Тулу надо ехать - там счастье.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:17
А где оно, это счастье?
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