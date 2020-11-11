Пепе признался, что несчастлив в «Арсенале»

Нападающий «Арсенала» признался, что не чувствует себя счастливым в лондонском клубе.

Моя цель — больше играть, получать больше игровой практики. Футболист, который играет, может быть счастлив. Я же смогу вернуть улыбку на своем лице, только когда стану выходить на поле чаще.

Артета хочет, чтобы я был на 100 процентов сконцентрирован на протяжении 90 минут матча. Но после на тренировках я узнаю, что буду выходить только на замены. Тренер разговаривает со мной, отправляет ко мне своих помощников. Но вечно быть на скамейке немного удручает.